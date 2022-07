Bijna 100 nieuwbouwwoningen in De Nieuwe Defensie in Utrecht gaan volgende week in de verkoop

Bijna honderd nieuwbouwwoningen in De Nieuwe Defensie in Utrecht gaan volgende week donderdag in de verkoop. De prijzen van de huizen in dit deel van het voormalige defensieterrein aan het Merwedekanaal variëren van 355.000 euro tot 905.000 euro.

Na complexe saneringswerkzaamheden is in 2021 gestart met de bouw van de woningen in De Nieuwe Defensie. Het project is opgedeeld in verschillende blokken, en vanaf donderdag 21 juli kunnen belanghebbenden zich vanaf 10.00 uur inschrijven op de huizen die in blok 3A zijn gebouwd.

Het meest betaalbare appartement kost 355.000 euro en heeft verdeeld over 53 vierkante meter twee kamers. Het duurste huis kost 905.000 euro en is een eengezinswoning. De oppervlakte beslaat 160 vierkante meter en dit huis heeft 6 kamers.

Procedure

In blok 3A staan in totaal 98 nieuwbouwwoningen en er geldt een nieuwe toewijzingsprocedure. Er vindt weliswaar nog steeds een loting plaats bij de notaris, maar ook moeten mensen een zogenoemde financiële check uploaden, die niet ouder is dan 3 maanden.

Lees meer over die woningen van De Nieuwe Defensie op de projectwebsite.