Bijzonder huis uit 2004 te koop in centrum van Utrecht; vraagprijs is ruim 1,5 miljoen euro

Aan de Pelmolenweg in het centrum van Utrecht staat een bijzonder huis te koop. Het gaat om een moderne stadsvilla met een woonoppervlak van 195 vierkante meter. De woning zal echter voor de meeste woningzoekenden geen optie zijn, de vraagprijs is namelijk maar liefst 1.570.000 euro.

“Buitengewoon verrassende en luxe stadsvilla aan de historische stadsbuitengracht en de Sterrenburg”, is te lezen op de website van Punt Makelaars. Het huis, dat ontworpen is door architect Dolf de Maar, is gebouwd in 2004 in de toenmalige kerktuin van de Sint Martinuskerk. Het is daardoor een opvallende verschijning in de historische omgeving.

Vanwege de vele raampartijen is de woning erg licht. Daarnaast beschikt het huis over vier kamers en twee badkamers, die verdeeld zijn over twee woonlagen. “Luxe en comfort zijn kenmerkend voor dit geweldig en lichte woonhuis”, aldus Punt Makelaars.

Splitlevel

Kenmerkend voor de woning is volgens de makelaar dat die splitlevel is. Hierdoor staan de nieuwe bewoners met enkele traptreden snel in een andere ruimte.

“Zo daal je, vanuit de centrale hal met toilet, enkele treden af naar de derde slaapkamer met een eigen tweede badkamer, voorzien van douche en wastafel. Het souterrain, dat als kastenkamer dient, met tevens de was- en droogopstelling, ligt weer enkele treden lager.”

Tuin

Ook beschikt het huis over een tuin en een terras. Deze zijn in 2019 aangelegd met luxe materialen waaronder natuursteen. Volgens Punt Makelaars voelt de woning vanwege de open verbindingen aan als loft, maar tegelijkertijd is het praktisch vanwege de verschillende kamers. “Deze sfeervolle melange maakt het voor velen een zeer aantrekkelijk huis.”

