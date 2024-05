Bijzondere houten woning met stalen gevel in Utrechtse wijk Wittevrouwen staat te koop

In de Utrechtse wijk Wittevrouwen is deze maand een bijzonder huis in de verkoop gekomen. Het gaat om het ‘Steel Craft House’, een voormalige garage die is omgebouwd tot houten woonhuis met stalen gevel. Er werd tien jaar aan het huis gewerkt. De vraagprijs is 900.000 eur0.



De bouw van het huis was een gezamenlijk project van de eigenaren en bevriende vakmensen. Samen werkten ze tien jaar aan het huis, dat in 2020 is opgeleverd. Iedere staalplaat en elk eiken latje ging letterlijk meermaals door de handen van de eigenaren.

Zecc Architecten ontwierp de bijzondere gevel met kenmerken van de omliggende huizen in Wittevrouwen. “Het woonhuis vindt aansluiting bij de aangrenzende bebouwing door vorm, compositie en detail. Kenmerken zoals de typische gevelindeling, de kap met dakkapel en een schoorsteen zijn vertaald in de stalen bekleding”, liet Zecc in 2020 weten.

Het huis heeft op straatniveau een transparante pui en heeft geen binnendeuren en muren. Het interieur bestaat uit een ‘meubel’ van eikenhout over drie bouwlagen. Een dakkapel met lichtkoepel en een patio zorgen voor lichtinval. En, voor de liefhebbers: de glazen wand in de douche geeft uitzicht op de Domtoren.

Het huis staat in de wijk Wittevrouwen en is 96 vierkante meter groot.