Binnen wooncrisis in Utrecht ontvouwt zich een nieuwe crisis; tekort van zo’n 500 huizen voor kwetsbaren

Er dreigt in Utrecht een crisis binnen de bestaande wooncrisis te ontstaan. De gemeente verwacht namelijk dat er dit jaar een ‘groot’ tekort ontstaat aan huizen voor mensen in een kwetsbare positie. “Een deel van deze mensen dreigt […] tussen de wal en het schip te vallen.”

Dat de woningmarkt in Utrecht onder druk staat is voor de meesten wel bekend. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning meer dan 10 jaar. “Binnen deze algemene wooncrisis speelt zich een andere crisis af”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Er dreigt dit jaar namelijk een tekort aan woonruimte voor kwetsbare groepen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die hun jeugd hebben doorgebracht in een pleeggezin of zorginstelling, statushouders en mensen die na een moeilijke periode weer klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen.

De prognose is dat er in 2023 zo’n 1.600 mensen uit deze groep een woning nodig hebben in Utrecht, terwijl het ernaar uitziet dat er maar zo’n 1.100 huizen voor kwetsbare Utrechters beschikbaar komen. Eén van de redenen hiervoor is dat er simpelweg te weinig woningen worden gebouwd.

Statushouders

Daarnaast is de prognose van 1.600 kwetsbare mensen die dit jaar in Utrecht een huis nodig hebben veel groter dan voorgaande jaren. Dat komt onder andere omdat het aantal statushouders dat een woning nodig heeft ‘fors’ is toegenomen. In de eerste helft van dit jaar zouden dat er 433 zijn, terwijl dit er in 2022 nog 479 in totaal waren. In 2020 ging het in totaal om 239 statushouders in totaal. Daarnaast zijn volgens de gemeente een aantal cijfers nu beter inzichtelijk. Zo kan er een betere inschatting gemaakt worden over hoeveel woonplekken er nodig zijn voor ex-gedetineerden.

“De nood is hoog”, schrijft het college, “het niet huisvesten van deze mensen brengt aanzienlijke maatschappelijke en financiële gevolgen met zich mee en maakt de urgentie om hierop bij te sturen groot.” Om het tekort van 500 woningen aan te pakken zouden dan ook ‘onconventionele’ maatregelen nodig zijn.

Maatregelen

Zo wordt er op dit moment gekeken of sociale nieuwbouw sneller gebouwd kan worden of voorrang kan krijgen op reguliere nieuwbouw. “Ook de brede inzet van ons eigen vastgoed en het verkennen van het actief aankopen van vastgoed en grond maken onderdeel uit van deze verkenning.” Tot slot wordt ook gekeken of doorstroming en het delen van woningen gestimuleerd kan worden, waardoor de bestaande huizen beter worden benut.

Het college zegt rond eind maart met meer informatie te komen over de eventuele maatregelen die genomen moeten worden. “Deze ingewikkelde puzzel is, hoe graag we ook zouden willen, niet op korte termijn en in één klap gelegd en opgelost. Het vraagt een intensieve samenwerking met de partners in de stad. Ook vraagt het aanpakken van dit vraagstuk het maken van lastige keuzes. Hierover gaan we graag met uw raad in gesprek.”