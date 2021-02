Bo-Ex is begonnen met oplossen van ‘meest acute klachten’ van huurders Hanoidreef

Woningbouwcoöperatie Bo-Ex zegt de ‘meest acute klachten’ van bewoners van de flat aan de Hanoidreef op te gaan lossen. De organisatie zegt dat maatwerk nodig is en sluit niet uit dat bewoners tijdelijk een andere woning moeten krijgen. De bewoners kampen met overlast door onder meer schimmel, tocht en vocht én trokken aan de bel over de onderhoudsstaat van de flat.

Bo-Ex zegt de klachten ‘uiterst serieus’ te nemen en heeft actie ondernomen. Afgelopen vrijdag heeft Bo-Ex alle bewoners van de flat een brief gestuurd over de onderhoudsklachten. Daarbij zat een klachtenformulier die huurders in een speciaal daarvoor opgehangen brievenbus konden stoppen.

Vanaf afgelopen maandag is Bo-Ex op verschillende momenten in de flat aanwezig om te beginnen met het verhelpen van de klachten. Bo-Ex gaat ook nog zelf langs bij bewoners die zich nog niet via het klachtenformulier hebben gemeld.

“Door actief aanwezig te zijn wil Bo-Ex snel alle klachten in het zicht hebben en zo snel mogelijk verhelpen”, schrijft wethouder Kees Diepeveen in een brief aan de gemeenteraad. “Bo-Ex stelt zichzelf de vraag of zij voldoende de vinger aan de pols heeft gehouden om signalen op te merken en in het goede perspectief te plaatsen.”

Evalueren

Volgens de wethouder heeft Bo-Ex aangegeven op korte termijn met de betrokken medewerkers te evalueren hoe ze voor en tijdens de coronacrisis met de huurders in de flat aan de Hanoidreef en hun klachten is omgegaan. “Om hier voor de toekomst lering uit te trekken.” Bo-Ex beslist op korte termijn ook over de toekomst van het flatgebouw.