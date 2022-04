Bouw 178 sociale huurwoningen aan Utrechtse Romestraat bereikt hoogste punt

De Grootmeester, het nieuwe appartementencomplex aan de Romestraat in het Utrechtse Leidsche Rijn, heeft op woensdag het hoogste punt bereikt. In het complex komen 178 sociale huurwoningen.

Portaal, Mitros en BAM Wonen bouwen samen aan het appartementencomplex. Het gebouw is ontworpen door architecten van ZECC en BureauVanEig. Het grenst aan park Leeuwesteyn en bewoners hebben uitzicht over het Berlijnplein. In 2023 moeten de woningen af zijn.

Met dit complex krijgt Utrecht er 80 tweekamerappartementen en 98 driekamerappartementen bij, beide categorieën komen in de betaalbare huursector.

De woningen worden volgens de BENG-norm gebouwd. Dat betekent dat het hele proces bijna energieneutraal is. Volgens woningcorporatie Portaal zorgt naar eigen zeggen voor een toekomstbestendig gebouw met een laag energiegebruik voor de huurder.

Het bereiken van het hoogste punt van de bouw werd op woensdag gevierd met een frietkraam voor de werklieden.

