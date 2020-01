Bouw 178 sociale huurwoningen in Leidsche Rijn Centrum start dit jaar

Er komen 178 sociale huurwoningen in Leidsche Rijn Centrum bij. De bouw van de woningen start naar verwachting na de zomer dit jaar in opdracht van Portaal (82 appartementen) en Mitros (96 appartementen). Het complex komt aan park Leeuwesteyn en de Romestraat, naast de Stadsbaantunnel.

Met dit project wordt de sociale woningvoorraad in Utrecht uitgebreid met 80 tweekamerappartementen en 98 driekamerappartementen.

Er komt een parkeergarage onder het gebouw en een fietsenstalling op de begane grond. Ook komt er een binnenhof. Henk Peter Kip, directeur van Mitros: “Goed nieuws dat we op een van de laatste plekken in Leidsche Rijn Centrum nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen. Zo dragen we bij aan een goede mix van woningen in de stad.”

Dirk Jan van der Zeep, voorzitter Raad van bestuur van Stichting Portaal vult aan: “Om tegemoet te komen aan de vraag van onze huidige en toekomstige huurders werken we graag samen met andere partijen. Een flinke ambitie op het gebied van duurzaamheid spreekt voor ons vanzelf. Een lage energierekening draagt bij aan betaalbare woonlasten voor de huurder.”