Bouw 200 studentenwoningen in Hoograven gestart

Aan de Opaalweg in Utrecht is begonnen met de bouw van 200 studentenwoningen. Het gebouw van tien verdiepingen moet volgend jaar klaar zijn. Wethouder Klaas Verschuure heeft de eerste paal geslagen voor de bouw.

Om het gebouw heen in de wijk Hoograven wordt een openbare tuin aangelegd. Deze wordt parkachtig ingericht en er komt een wandelpad. Er worden bomen, struiken en planten geplaatst. De studentenkamers hebben een eigen badkamer en een gemeenschappelijke kookruimte.

“Deze 200 studentenwoningen hebben we in onze stad hard nodig”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Utrecht is nu eenmaal populair onder studenten die hier graag komen studeren en wonen. We verwachten dat we hier volgend jaar al de eerste bewoners kunnen verwelkomen.”

Waterlinieweg

Op de plek waar het pand komt, langs de Waterlinieweg en de Opaalweg stond eerder geen ander bouwwerk. “Als we de ambitie willen waarmaken om het enorme tekort aan studentenkamers in Utrecht in de komende jaren in te lopen, hebben we elkaar én locaties als deze hard nodig”, aldus Rob Donninger, directeur-bestuurder van SSH.

Met de realisatie van dit woongebouw wordt de naastgelegen onderdoorgang onder de Waterlinieweg richting Lunetten door de gemeente opgeknapt en verfraaid.

Het project is een initiatief van Waal, Maas Wijkontwikkeling en Jebber. SSH gaat het pand verhuren. Het gaat om studentenkamers die onder het woningwaarderingsstelsel vallen. Hierdoor kunnen de woningen tegen vastgestelde huurprijzen worden verhuurd en moet het betaalbaar blijven voor de studenten.