Bouw 264 betaalbare huurappartementen aan Berlijnplein in Leidsche Rijn van start

De bouw van 262 betaalbare huurappartementen aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn is gestart. Het project, BLOEI030, is een onderdeel van de 19,2 miljoen euro subsidie die Utrecht kreeg, om acht nieuwbouwprojecten in Utrecht versneld te bouwen.

In het nieuwe gebouw komen 156 sociale huurwoningen en 108 middenhuurwoningen. Ook komt er 1500 m² aan maatschappelijke bedrijfsruimtes en werkplekken. Daarnaast zijn veertig woningen bestemd voor ‘beschermd thuis’, een samenwerking met Leger des Heils waar mensen zelfstandig onder begeleiding kunnen wonen.

Het complex BLOEI030 krijgt zes woonlagen. De woonblokken bestaan uit samengestelde gebouwen, die binnenin beschutte pleinen, straten en hoven vormen. Deze pleinen moeten mensen stimuleren samen te komen.

Subsidie

De initiatiefnemers ontvingen een startbouwimpuls voor dit project, een subsidie vanuit de overheid voor projecten die planologische ver genoeg zijn om te starten met bouwen, maar door onder meer veranderde economische omstandigheden vertraging oplopen.

In totaal kreeg Utrecht ruim 19,2 miljoen euro om acht nieuwbouwprojecten te starten. De huurappartementen aan het Berlijnplein is daar een van. De bouw gaat zo’n twee en een half jaar in beslag nemen.

Wethouder Eelco Eerenberg was bij de start van de bouw aanwezig. “Er is grote behoefte in de stad aan sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. Ik ben dan ook erg blij dat we de start van de bouw kunnen vieren samen. Dit project is mede tot stand gekomen via de startbouwimpuls van het Rijk en is onderdeel van de Utrechtse aanpak. Met die aanpak nemen we in Utrecht al langer maatregelen om de nieuwbouw van woningen op peil te houden. Zodat we in Utrecht ook doorbouwen aan een passende woning voor alle Utrechters”, zegt Eerenberg.