Bouw Ivoordreef lijkt binnenkort te beginnen, al is er wel nog te weinig geld

Het duurde een aantal jaar, maar de bouw van de Ivoordreef lijkt binnenkort dan toch echt van start te gaan. In april wordt de grond klaargemaakt voor de nieuwe woningen. Aan het einde van het jaar kan, als alles meezit, de eerste steen worden gelegd.

Al in 2021 wordt er gesproken over de nieuwe Ivoordreef, maar pas vier jaar later kan er worden gebouwd. Dat komt doordat er het nodige te doen was rondom onder andere de kap van een flink aantal bomen.

Daarnaast liepen er een aantal juridische procedures tegen het bestemmingsplan van het gebied. Daarom was er ‘terughoudendheid bij de bouwende partijen’ om al aan de slag te gaan, werd eerder bekend.

Financieel tekort

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) laat nu in een raadsbrief weten dat er drie keer beroep is ingesteld op het bestemmingsplan. Het laatste bezwaar tegen het bestemmingsplan is inmiddels ongegrond verklaard, en daarmee is het plan voor de Ivoordreef ‘onherroepelijk’, schrijft het college. Oftewel: de bouw van de nieuwbouwwoningen kan binnenkort dus van start. “De ontwikkelende partijen hebben inmiddels voldoende zekerheid om deze investering aan te kunnen gaan.”

Er wordt wel een kanttekening geplaatst bij de financiering van de woningbouw. Doordat er een aantal jaren zijn verstreken sinds het plan voor de Ivoordreef is opgesteld, is er een financieel tekort ontstaan.

“We hebben inmiddels een subsidieaanvraag ingediend voor het programma ‘Versnelling woningbouw’ van de Provincie Utrecht”, is in de brief te lezen. Voor de ontwikkelende partijen van de woningen is de subsidie een van de randvoorwaarden, zegt het college.

Ruim 150 sociale huurwoningen

In april kan de grond op de Ivoordreef bouwrijp worden gemaakt. Het gebied wordt dan vrijgemaakt van obstakels die het werk in de weg kunnen staan. Uiteindelijk moeten er 159 sociale huurwoningen, 74 middenhuur-appartementen en 74 koopwoningen komen te staan. “We zijn blij dat na jaren wachten het braakliggende terrein een nieuwe mooie invulling gaat krijgen”, sluit het college af.