Bouw nieuwe woningen Utrechtse Ivoordreef waarschijnlijk halverwege 2023 van start

Het ziet ernaar uit dat er in 2023 gebouwd kan worden in de omgeving van de Ivoordreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Het college heeft de zogenoemde bouwenvelop vastgesteld met de ontwikkelaars, waardoor nu het bestemmingsplan kan worden opgesteld.

Samen met Bo-Ex, ERA Contour en Amvest werkt de gemeente aan plan om woningen, een garage, en plein met speeltoestellen en een sportveldje te bouwen in de omgeving van de Ivoordreef. Het gaat om het gebied tussen de Oranjerivierdreef, Kasaidreef, Klipspringerdreef en Einsteindreef.

Nu staat er onder meer nog een flat van Bo-Ex op deze locatie, maar die wordt gesloopt zodat er ruimte vrijkomt voor een nieuwe buurt. Er moeten ongeveer 310 woningen komen die variëren van sociale huurappartementen tot koopwoningen.

Groen

De bomen die in het plan het veld moeten ruimen worden volgens de gemeente ruimschoots gecompenseerd. Zo zouden er meer nieuwe worden geplant, dan er worden gekapt en deze komen in het nieuwbouwgebied of ergens anders in de wijk.

Het groen dat in het gebied komt wordt onderdeel van het zogenoemde Groene Lint. Dit moet een verbinding worden met andere plekken in Overvecht, waar mensen bijvoorbeeld kunnen sporten en kinderen kunnen spelen.

Gemengde wijk

“De plannen voor de Ivoordreef dragen bij aan plezierig wonen in een meer gemengde wijk, één van de ambities van onze wijkaanpak Samen voor Overvecht”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Er komen gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen en de woonomgeving wordt aantrekkelijk, groen en veilig. Hierdoor kunnen kinderen straks dichtbij huis buitenspelen en mensen dichtbij huis genieten van het buiten zijn.”

Als alles volgens planning verloopt kan de Utrechtse gemeenteraad in het derde kwartaal van 2022 een besluit nemen over het bestemmingsplan. Na het vaststellen daarvan kan begonnen worden met het kappen van de bomen en halverwege 2023 zou de bouw beginnen. Eerst worden de appartementen gebouwd en daarna de eengezinswoningen. Het is de bedoeling dat de woningen medio 2025 worden opgeleverd.