Bouw nieuwe woonbuurt ‘Kroon op Leeuwensteyn’ in Utrecht van start

Met de plaatsing van de eerste vloerplaat is de bouw van de nieuwe Utrechtse buurt Kroon op Leeuwensteyn op 9 december van start gegaan. Hier moet straks een ‘duurzame woonbuurt met een echt Utrechts en stedelijk karakter’ verrijzen met 78 huur- en koopwoningen.

Volgens de plannen komen er in Kroon op Leeuwensteyn in totaal 46 middenhuur appartementen, 2 vrije sector huurappartementen en 30 koopwoningen. In bijzijn van de toekomstige bewoners is hiervoor op vrijdag 9 december de eerste vloerplaat gelegd.

De uitstraling van de nieuwe woonbuurt moet een brug slaan tussen oud en nieuw Utrecht; de architectuur is geïnspireerd op de art-decostijl die zo’n 100 jaar geleden ontstond. En om De Kroon op Leeuwesteyn een Utrechtse uitstraling te geven, maakt het street art collectief De Strakke Hand een muurschildering op een voorste gevel van het woonblok.

Brug

Wethouder Eerenberg (Ruimtelijke Ordening) was ook bij de start van de bouw. “Dé fysieke verbinding tussen oud en nieuw Utrecht is wellicht wel de Dafne Schippersbrug, een letterlijke overbrugging. Bewoners van De Kroon op Leeuwesteyn hebben het geluk dat deze brug direct naast hun nieuwe buurt ligt. Of je nu naar de oude binnenstad wil, of toch naar het moderne Leidsche Rijn Centrum, met de fiets ben je er zo.”

“Leeuwesteyn is echt een buurt die klaar is voor de toekomst”, zegt de wethouder, “waar circulariteit een belangrijke rol speelt, natuurinclusief wordt gebouwd en slim wordt omgegaan met toenemende hittestress door bijvoorbeeld groene daken en een slim waterbergingssysteem.”

Eind 2021 verleende gemeente Utrecht de omgevingsvergunning voor het bouwen van de nieuwe buurt. De verkoop van de koopwoningen startte in december 2021 en waren binnen enkele weken volledig verkocht. Naar verwachting wordt de laatste woning in de tweede helft van 2024 opgeleverd.