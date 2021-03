Bouw tweede fase De Kwekerij van start; oplevering van de 244 starterswoningen voorjaar 2022

Het startsein voor de bouw van de tweede fase van De Kwekerij aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan in Utrecht is woensdag gegeven. Er komen in dit deel in totaal 244 huurwoningen voor starters.

Als alles volgens planning verloopt worden de huizen op het voormalige KPN-terrein in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Dura Vermeer past bij het bouwen ‘legolisering’ toe. Bij deze bouwtechniek wordt gebruikgemaakt van geprefabriceerde elementen. Dit versnelt en verduurzaamt het proces.

Onder andere wethouder Klaas Verschuure was woensdag aanwezig bij de officiële handeling. “We kiezen ervoor om in vrijkomende gebieden in de stad woningen toe te voegen, waarbij we ook veel aandacht besteden aan een gezonde leefomgeving en duurzaamheid. We hopen dat hier heel veel jonge mensen een mooie start maken van hun wooncarrière in Utrecht.”

Groen en gezond

De Kwekerij is een project van Jebber en telt in totaal 1.150 huurwoningen voor studenten en starters. Het thema van het gebied is ‘groen en gezond’. Zo wordt de energie voor de woningen zoveel mogelijk lokaal opgewekt, dient de voormalige atoombunker als waterberging en vijver en is de stroom in de gebouwen grotendeels afkomstig van de zonnepanelen op de daken.

Daarnaast zijn er deelauto’s, deelfietsen en deelscooters, waardoor er niet zo veel parkeerplaatsen nodig zijn. Hierdoor blijft meer ruimte over voor groen en water. Vorig jaar werd op De Kwekerij al het gebouw Sequoia met 318 studio’s opgeleverd.