Bouw van 54 sociale huurwoningen aan Johan Wagenaarkade stap dichterbij

De bouw van de drie woonblokken met in totaal 54 sociale huurwoningen aan de Johan Wagenaarkade in Utrecht is weer een stapje dichterbij. De gemeente heeft het plan verder uitgewerkt en de bouwenvelop vastgesteld.

In 2018 was al bekend dat er een plan lag om drie bouwblokken – aan de Johan Wagenaarkade 1 tot en met 10 – met twintig duplexwoningen te vervangen door drie bouwblokken met 54 sociale huurwoningen. Deze woningen liggen aan het Amsterdam-Rijnkanaal in de Utrechtse wijk Oog in Al. De afgelopen tijd is het bouwplan verder uitgewerkt.

Balans

De gemeente zegt het belangrijk te vinden om in dit deel van de stad sociale huurwoningen te bouwen. “De wijk West kent een relatief hoog aandeel koopwoningen en een laag aandeel sociale huur. Het plan voegt 34 sociale huurwoningen toe aan de stedelijke voorraad sociale huurwoningen en zorgt daarmee voor meer balans.”

Om op een verantwoorde manier op deze plek te verdichten wil de gemeente de nieuwe blokken dichter bij het kanaal bouwen. Dat kan alleen als een deel van de rijbaan van de Johan Wagenaarkade wordt opgeheven.

“Hierdoor komen de gebouwen in het park te staan, wordt meer groen gerealiseerd en wordt aangesloten op het Rondje Stadseiland”, is te lezen in een brief aan de raad.

Knip

Met het opheffen van een deel van de rijbaan moet ook de zogenoemde verkeerscirculatie in de wijk worden aangepast. Zo zou een knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug ervoor moeten zorgen dat de wijken goed bereikbaar en leefbaar blijven.

“Door de aangepaste verkeerscirculatie is in beide buurten alleen nog sprake van bestemmingsverkeer, wordt de Johan Wagenaarkade minder intensief gebruikt en wordt verkeer zo snel mogelijk naar de wijkontsluitingswegen geleid”, aldus de gemeente Utrecht.

Drukker

Vanwege die knip zou het wel drukker worden op de Catharina van Renneslaan. Nu zijn er volgens de gemeente zo’n 250 vervoersbewegingen per dag en als de plannen worden doorgezet stijgt dit naar ongeveer 600 bewegingen.

Ondanks de stijging van 350 verkeersbewegingen per etmaal, blijft het onder de norm voor woonstraten. Die ligt namelijk op 1.000 bewegingen per dag. “In Oog in Al zijn veel vergelijkbare straten met dezelfde intensiteit, zonder dat dit verkeersonveilig is.”

Bewoners

Bewoners zijn volgens de gemeente betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Halverwege het proces konden zij op het concept reageren en daar is ook gebruik van gemaakt. “Naar aanleiding daarvan is het voorstel voor de verkeerscirculatie aangepast.”

De volgende fase is het opstellen van het bestemmingsplan. Dat wordt volgens de gemeente de komende maanden gedaan. Waarschijnlijk kan de raad zich medio 2021 buigen over het bestemmingsplan.