Bouw van bijna 400 woningen gestart in stadswijk Wisselspoor in Utrecht

De bouw van 397 huurwoningen in de nieuwe stadswijk Wisselspoor is deze week gestart. Deze nieuwe wijk wordt gebouwd op het oude bedrijventerrein van de NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam.



Onder toeziend oog van betrokkenen gaf wethouder Eelco Eerenberg deze week het startsein voor de bouw van 397 huurwoningen in de nieuwe stadswijk Wisselspoor. De woningen worden gebouwd in deelgebied 2 tot en met 4 van de nieuwe wijk. Deze bouwfase volgt op de reeds opgeleverde woningen in het eerste deelgebied van Wisselspoor.

De eerste bouwfase bestaat in totaal uit 538 woningen, waarvan 141 koopappartementen en 397 huurappartementen. De huurappartementen zijn verkocht aan SSH en Woonin, die de woningen vervolgens gaan verhuren aan studenten en mensen met een lager inkomen. De verkoop van de koopwoningen start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024. De verhuur van de huurwoningen wordt in 2025 opgestart.

Biodiversiteit

Bij het ontwerp van dit gebied is extra aandacht besteed aan biodiversiteit en ecologie. Zo worden er nestkasten voor verschillende vogelsoorten in de gebouwen geplaatst en krijgen de egel en diverse insectensoorten ook een plek. Ook komt er een wadi, een groene greppel die regenwater opvangt om daarmee wateroverlast en droogte tegen te gaan. Naar verwachting worden de woningen in 2028 opgeleverd.

Ping Pong Club

Vanwege de ontwikkelingen in dit gebied moet de Ping Pong Club de deuren sluiten. In eerste instantie kon de horecazaak tot 31 december dit jaar blijven, maar na overleg met NS is dat 30 juni volgend jaar geworden.

“De Ping Pong Club op deze plek is tijdelijk”, vertelde eigenaar John eerder al eens aan DUIC. “We hopen dit ooit voort te kunnen zetten op een andere plek, ook in andere steden. Maar we kijken niet buiten de deur als er geen locatie in Utrecht is. We houden van dit stadje. Hier moet gewoon een Ping Pong Club zijn.”

Roerige tijd voor nieuwbouw

Wisselspoor is een van de vele nieuwbouwprojecten die in Utrecht op de planning staan, maar nieuwbouw maakt een roerige tijd door. Inmiddels is het ook niet meer vanzelfsprekend dat de bouw van nieuwbouwwijken in de stad ook vlekkeloos verloopt. Ontwikkelaars hebben te maken met oplopende bouwkosten, een afkoelende woningmarkt en stijgende rente. De bouw van nieuwbouw in de stad lijkt te stagneren en locaties voor nieuwbouw zijn moeilijk te vinden.

Eerder deze week werd bijvoorbeeld bekend dat de gemeente Utrecht voor 6800 woningen op zestien locaties, waaronder Wisselspoor, bij het Rijk aanklopt voor extra geld. Per woning kan er 12.500 euro worden uitgekeerd. Het Rijk heeft een commissie aangesteld om de aanvragen te beoordelen.