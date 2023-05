Bouw van De Majoor met 143 sociale huurwoningen in De Nieuwe Defensie in Utrecht begonnen

De bouw van het complex De Majoor in De Nieuwe Defensie in Utrecht is gisteren officieel van start gegaan. Wethouder Eelco Eerenberg gaf het startsein voor de bouw en sloeg de eerste paal. In De Majoor komen 143 sociale woningen.

In het nieuwe gebouw, De Majoor, is straks sprake van een gemengd woonconcept. Huurders van woningcorporatie Woonin gaan het gebouw delen met mensen die door het Leger des Heils en de stichtingen Timon en Singelzicht begeleid worden bij zelfstandig wonen. Er komen in totaal 143 sociale woningen.

In het wooncomplex aan de Overste Den Oudenlaan, komt onder andere een gezamenlijke woonkamer waar bewoners met elkaar activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast komt er een kantoorruimte voor professionele organisaties, zodat de begeleiding dichtbij de huurders is. Ook komen de woningen te liggen aan een open binnentuin. Samen met betrokken partijen partijen heeft Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling) gisteren de eerste paal geslagen voor de bouw van de 143 woningen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Anemoon van Dijk, manager Wonen bij corporatie Woonin, is blij met de nieuwe woningen in een krappe woningmarkt: “Door nieuwbouw te realiseren komen er meer sociale huurwoningen bij. Dat is voor woningzoekenden goed nieuws. En in dit soort woonconcepten liggen kansen. We kunnen een fijn thuis voor iedereen creëren. Mensen die voorheen zorg ontvingen in een zorginstelling en nu zelfstandig gaan wonen, kunnen terecht in een wooncomplex als De Majoor.”

De verwachting is dat in 2025 de woningen van het complex De Majoor aan de woningcorporatie worden opgeleverd.

De Generaal

In oktober 2022 werd het eerste complex van Woonin, onder de naam De Generaal, opgeleverd in De Nieuwe Defensie. Hier wonen mensen met een vitaal beroep, zoals verpleegkundigen, leraren en politieagenten. Ook wonen er mensen die begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. De Generaal bestaat uit 80 sociale huurwoningen.

De Nieuwe Defensie

De Nieuwe Defensie is een gebied waar 950 nieuwbouwwoningen aan de rand van de Utrechtse binnenstad komen. Het is de plek van het voormalige defensieterrein en is onderdeel van de Merwedekanaalzone. Op de locatie aan het Merwedekanaal worden koopwoningen, sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen gerealiseerd. Inmiddels zijn 100 woningen opgeleverd en 191 woningen in aanbouw.