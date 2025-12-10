Bouw van ruim 1000 huurwoningen in Merwede van start

In de nieuwe autoluwe wijk Merwede gaat vandaag de bouw van 1.068 huurwoningen van start. Het gaat om de woningen in Blok 1a en 2a in het zuidelijke deel van de wijk aan de Europalaan naast de woontorens van Maxx.

Van de nieuwe woningen vallen er in ieder geval 600 in de categorie middenhuur. De overige woningen zijn vrije sectorwoningen en studentenwoningen in de sociale sector. Bij het officiële startsein zijn onder meer vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) aanwezig. Ook bouwpartners Trebbe en Bouwcombinatie Wessels Merwede zijn erbij.

Eind dit jaar is de bouw van zes van de in totaal achttien woonblokken gestart. Voor 2026 staat de start van vier extra blokken gepland: één in het zuidelijke deel van de wijk en drie aan de noordzijde.

Merwede

Merwede verrijst tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk en moet straks plaats bieden aan zo’n 12.000 bewoners. De wijk omvat 6.000 koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen, waaronder 1.800 sociale huurwoningen. Er komt een mix van hoog- en laagbouw.

In maart van dit jaar werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe wijk. De bouw begon met 189 woningen in Merwede Noord. De meeste opleveringen zijn volgens de huidige planning tussen 2028 en 2030.

Oorspronkelijk zou de bouw al begin 2023 starten, maar onder meer gerechtelijke procedures zorgden voor vertraging.