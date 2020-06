Bouw van verticaal Utrechts bos Wonderwoods start in september

Zoals het er nu naar uitziet zal de bouw van Wonderwoods aan de Croeselaan in september starten. De betrokken partijen hebben de uitgifteovereenkomst ondertekend en de gemeente Utrecht stemde in met het bestemmingsplan. De afspraken en voorwaarden voor de grond waar de twee torens komen te staan zijn officieel vastgelegd. Het bijzondere bouwwerk in het Beurskwartier zou in 2024 klaar moeten zijn.

Wethouder Eelco Eerenberg zegt dat er de afgelopen tijd hard is gewerkt om het project mogelijk te maken. “En dat is fantastisch om te zien, want we moeten ook aan de toekomst blijven denken. We kunnen in principe snel beginnen met de bouw, waardoor Wonderwoods ook eerder in gebruik kan worden genomen. Juist nu is dat belangrijk, want de vraag naar kantoorruimtes en woningen is onverminderd hoog.”

Wonderwoods is een al veelbesproken vastgoedproject. Vorig jaar sleepte het twee awards in de wacht. De twee groene torens van 105 en 73 meter hoog krijgen naast 410 koop- en huurwoningen, kantoorruimte, horeca, sportfaciliteiten, winkels, educatiecentrum ook honderden bomen en bijna tienduizend struiken. Verder komen er fietsenstallingen en een ondergrondse parkeergarage.

Milaan

In totaal moet het aantal bomen en planten vergelijkbaar zijn met een hectare aan bosgebied. De beplanting op de hoogste toren is geïnspireerd op Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Deze toren komt tegenover het Beatrixgebouw aan de Croeselaan te staan. Abseilende hoveniers gaan dit groen bijhouden.

In Milaan staat al eenzelfde soort bouwwerk van architect Stefano Boeri. Hij is ook medeverantwoordelijk voor het ontwerp van het Utrechtse gebouw. Stefano Boeri Architetti en Roberto Meyer van MVSA Architects waren ook betrokken bij het ontwerp van de torens.