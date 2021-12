College geeft groen licht voor bouw van drie woonblokken aan Johan Wagenaarkade

Het college heeft groen licht gegeven voor de bouw van drie woonblokken aan de Johan Wagenaarkade in Utrecht. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.

Woningcorporatie Mitros is van plan om aan de Johan Wagenaarkade in Oog in Al drie woonblokken met 54 sociale huurwoningen te bouwen. Op deze plek stonden drie blokken van zogenoemde duplexwoningen, met in totaal twintig adressen. Deze blokken waren volgens de gemeente verouderd.

Naast het plan om woningen te bouwen wil de gemeente ook een deel van de rijbaan van de Johan Wagenaarkade opheffen. “[…] om daarmee de bouwblokken in een parkzone te plaatsen als onderdeel van het Rondje Stadseiland.”

Reacties

Op dit onderdeel van het plan zijn relatief veel reacties binnengekomen. Zo werd er voorgesteld langs de nieuwbouw een fietsstraat aan te leggen waar de auto te gast is. Wethouder Klaas Verschuure zegt dat er vanwege de reacties opnieuw is gekeken naar de plannen.

“Om meer woningen toe te voegen en tegelijk ook het groen in de buurt te verbeteren, is het nodig om verkeerscirculatie in de wijk aan te passen”, zegt de wethouder. De plannen blijven dus ongewijzigd. Wel de toelichting op de plannen aangepast.

Met het opheffen van een deel van de rijbaan moet ook de zogenoemde verkeerscirculatie in de wijk worden aangepast. Zo moet een knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug ervoor zorgen dat de wijken goed bereikbaar en leefbaar blijven.

Groen

Tot slot is in de plannen te lezen dat er meer groen komt in het gebied. “In Utrecht staan we voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen”, aldus Verschuure. “Deze plannen dragen hier op een mooie manier aan bij. We zorgen voor een gezonde leefomgeving, voor nieuwe bewoners maar ook voor de mensen die nu in de omgeving van de Johan Wagenaarkade wonen.”