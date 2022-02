Croeselaanbewoners toe aan snel duidelijkheid, gemeente Utrecht wil nog met ze in gesprek

Snel duidelijkheid, daar zijn de bewoners van de woningen aan de Croeselaan die plat moeten aan toe. Meerdere Utrechtse partijen vroegen de gemeenteraad donderdag waarom de plannen van de gemeente steeds op zich laten wachten.

De Croeselaanbewoners moeten wijken voor de nieuwe inrichting van het Beurskwartier. De huizen gaan plat, werd in een raadsdebat op 25 november 2021 besloten. Maar daar eindigt het verhaal voor de bewoners van die huizen nog niet. Zij moeten gaan verhuizen naar nieuwe woningen in De Foreest.

Met smart wachten de bewoners nog op een Sociaal Afspraken Kader (SAK) van de gemeente. Dat kader laat op zich wachten. De Utrechtse PvdA, SP, GroenLinks, Partij van de Dieren, ChristenUnie, VVD, CDA en Student & Starter vroegen om opheldering: “Bewoners beginnen inmiddels bezorgd te mailen”.

Gesprekken

“Natuurlijk is het belangrijk dat de bewoners snel duidelijkheid krijgen”, antwoordt wethouder Eelco Eerenberg. “In onze optiek is dat ook gebeurd, want zij hebben direct na het vaststellen van het bestemmingsplan huis-aan-huis van ons een brief ontvangen. In deze brief is omschreven wat de wijziging in het SAK zullen worden.”

Volgens Eerenberg was het een bewuste keus om het SAK nog niet daadwerkelijk aan te passen. De gemeente zou nog een aantal gesprekken met de bewoners willen hebben. “Juist ook het overleg over De Foreest, omdat we van de bewoners begrepen dat zij nog vragen hadden over het SAK en over de brief die wij daags na het raadsdebat gestuurd hebben.”

Fijne knip

Ondanks de vertraging meent de wethouder vooruitgang te zien in het gesprek tussen de gemeente en de Croeselaanbewoners. “De startbijeenkomst van De Foreest stond in het teken van een goed, nieuw begin van de participatie van De Foreest. Niet over de sloop en transformatie van de woningen. Bewoners hebben achteraf teruggegeven dat ze dat een fijne knip vonden, om een ander type gesprek met elkaar te voeren.”

Eerenberg geeft daarbij aan dat hij tijdens dezelfde startbijeenkomst afspraken met de bewoners heeft gemaakt over de verhuiskostenvergoeding. Het zou volgens hem ‘onwenselijk’ zijn dat de Croeselaanbewoners ook hierbij tussen wal en schip zouden vallen.

De Foreest

Een deel van de partijen zette vraagtekens bij de naamgeving van het nieuwe gebouw, De Foreest. Die verwijst naar dichter en regent uit de stad Hoorn: Jan van Foreest. Als bestuurder van de WIC zou hij betrokkenheid en mogelijk profijt hebben gehad van de slavernij.

Eelco Eerenberg gaf daarop aan dat De Foreest slechts een werktitel is. “Wat het college betreft is de naamgeving van het nieuwe gebouw onderdeel van de participatie met de buurt en is het dus aan de bewoners om een nieuwe naam voor het gebouw zullen gaan verzinnen. Ik neem aan dat ze daarin dit signaal zullen meewegen. Zo niet, zal ik het zelf ter tafel brengen.”

