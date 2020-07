Eerste prijzen koopappartementen Wonderwoods bekend: tussen 320.000 en 1.100.000 euro

De eerste prijzen van de koopwoningen die in het Utrechtse gebouw Wonderwoods komen zijn bekendgemaakt. De goedkoopste appartementen kosten 320.000 euro en voor de duurste moet 1.100.000 euro neergelegd worden. De prijzen van onder andere de penthouses moeten nog bekendgemaakt worden.

Wonderwoods is een veelbesproken vastgoedproject. Vorig jaar sleepte het ontwerp twee awards in de wacht. De twee groene torens van 105 en 73 meter hoog komen tegenover het Beatrixgebouw aan de Croeselaan te staan.

Prijzen

Nu zijn dus de eerste prijzen van de koopwoningen bekendgemaakt. De appartementen met één kamer variëren in oppervlakte tussen de 45 en 55 vierkante meter. De prijzen voor deze woningen zijn 320.000 en 335.000 euro. Dit zijn de goedkoopste koopwoningen in Wonderwoods.

De appartementen met twee kamers zijn 55 en 75 vierkante meter en kosten 350.000 en 475.000 euro. De 3-kamer appartementen zijn 80 en 115 vierkante meter en kosten 550.000 en 835.000 euro, en de appartementen met vier kamers zijn 115 en 160 vierkante meter en kosten 800.000 en 1.100.000 euro.

Merwedekanaalzone

Vorige maand ontstond ophef toen de woningprijzen van de huizen in de Merwedekanaalzone bekend werden gemaakt. Wethouder Kees Diepeveen noemde dat een dure les en zei in de toekomst beter te letten op de prijzen van de nieuwbouwwoningen in Utrecht.

Jet Happel van GNS Vastgoed – ontwikkelaar van Wonderwoods – wil benadrukken dat er niet alleen koopwoningen in de panden komen. “Er komen veel verschillende woningen in Wonderwoods. Naast de koopwoningen komen er ook huizen in het middensegment en in de vrije sector. Daarnaast krijgt het project ook een culturele functie dat niet gesubsidieerd is en er komt een groot dakterras dat voor alle Utrechters toegankelijk is.”

Groen

Naast 410 koop- en huurwoningen komt er ook kantoorruimte, horeca, sportfaciliteiten, winkels, educatiecentrum in Wonderwoods. Daarnaast komen er ook honderden bomen en bijna tienduizend struiken.