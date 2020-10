De Kwekerij: 318 studio’s opgeleverd en bouw van 244 starterswoningen begint bijna

Terwijl het gebouw Sequoia, met 318 studio’s, net is opgeleverd start later dit jaar de bouw van 244 starterswoning op voormalige KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan. In 15 maanden tijd moeten de woningen gereed zijn.

Twee jaar geleden begon de bouw van woningen op het terrein dat is omgedoopt tot De Kwekerij en een project is van Jebber. In het studentencomplex Sequoia met 16 verdiepingen wonen ondertussen studenten en later dit jaar begint de bouw van nog meer woningen. Die 244 huurwoningen voor starters worden gebouwd door Dura Vermeer en zullen in 15 maanden klaar zijn.

In totaal komen er ongeveer 840 woningen voor studenten en starters. In 2023 moeten die allemaal klaar zijn.

De Kwekerij wordt duurzaam ontwikkeld. Dat betekent onder andere dat de energie voor de woningen op De Kwekerij zoveel mogelijk lokaal zal worden opgewekt. Op de daken van alle woongebouwen komen zonnepanelen. Ook bijzonder; de voormalige atoombunker wordt hergebruikt als waterberging en vijver. Een aantal daken wordt als ‘groen dak’ uitgevoerd. Er komen deelauto’s, deelfietsen en deelscooters op De Kwekerij, zodat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen vervoersmiddelen.

“Studenten en starters staan over het algemeen erg open voor duurzaamheid en vernieuwing. Wij houden de projecten in eigen beheer en dat geeft ons de mogelijkheid om ook na oplevering te blijven inzetten op het gebied van innovatie”, aldus Monique van Loon, directeur Jebber.