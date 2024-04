De woningprijzen stijgen weer; Utrecht koploper

De woningprijzen stijgen weer in heel Nederland. Van de vier grote steden is Utrecht koploper. De eerste drie maanden van dit jaar lieten een stijging van 8,8 procent zien in vergelijking met vorig jaar. Ook de provincie Utrecht staat bovenaan het vergelijkingslijstje.

Vorig jaar was er even sprake van een stagnatie van de woningprijzen, maar dat lijkt inmiddels echt weer doorbroken te zijn. Koopwoningen worden weer duurder. Zowel de gemeente als de provincie Utrecht zijn koplopers. In de gemeente stegen de prijzen 8,8 procent, en in de provincie 5,7 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Van alle woningtypen waren de prijzen in het eerste kwartaal van 2024 hoger dan een jaar eerder.

In 2023 was een gemiddeld verkoopprijs van een woning in Utrecht nog 474.400 euro, dat was een daling ten opzichte van 2022 toen een gemiddelde transactieprijs 511.000 euro. Het gaat dan om bestaande woningen en nieuwbouw. Wie een paar jaar verder terug in de tijd gaat, ziet al snel hoe hard de huizenprijzen in Utrecht gestegen zijn. Zo was de gemiddelde verkoopprijs in 2015 nog 245.900 euro, wat toen ook al een flinke stijging was ten opzichte van de jaren daarvoor.

Te koop in Utrecht

Wie nu op Funda kijkt ziet bijvoorbeeld een woning in Nieuw Engeland van 14 vierkante meter voor 150.000 euro staan. Dat appartement wordt overigens aangeprezen als een ‘uniek woonconcept: Smart living.’ Het komt erop neer dat bewoners de wc en wasmachine moeten delen met de buren. De studio is wel al volledig ingericht met producten van IKEA: “De studio’s beschikken over een eigen keuken en douche, waarbij vorm en functie een perfecte balans vinden.”

Wie iets groter wil wonen kan terecht in de Doelenstraat. Daar staat een woning te koop van 36 vierkante meter voor 325.000 euro. Wie graag met vrienden samen wil wonen; er staan in Voordorp drie aaneengesloten woningen te koop met in totaal 23 slaapkamers en 666 vierkante meter ruimte. De prijs is 2.355.000 euro. En wie van dromen houdt kan terecht op de Weg naar Rhijnauwen alwaar een vrijstaand woonhuis aan de Krommerijn te koop staat voor 2.995.000 euro.