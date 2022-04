Deel Utrechtse politiek steunt wetsvoorstel minister: Woningen reserveren voor ‘eigen inwoners’

Moet de gemeente Utrecht straks woningen kunnen toewijzen aan inwoners die binnen de stad verhuizen of die een vitaal beroep hebben? Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge vindt van wel en heeft daarvoor een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.

De Utrechtse partijen PVV, DENK, Stadsbelang Utrecht en EenUtrecht laten weten dat ze het plan toejuichen, maar willen ook weten hoe de gemeente Utrecht reageert op het conceptwetsvoorstel.

Met de wet zouden bijvoorbeeld jongeren die in Utrecht zijn geboren en opgegroeid, ook later meer kans maken op een huis in de stad. Volgens het wetsvoorstel van De Jonge zou de gemeente 50 procent van de woningen aan ‘eigen inwoners’ mogen toewijzen. Wil de gemeente Utrecht daarin meegaan? Dat vragen de vier Utrechtse partijen.

Betaalbare koop

Ook stellen de partijen de gemeente voor om ‘yuppificering’ tegen te gaan, door ook bij betaalbare koophuizen voorrang te geven uit inwoners aan Utrecht. Dit is in overeenkomst met het wetsvoorstel dat De Jonge naar de Raad van State stuurde.

PVV, DENK, Stadsbelang Utrecht en EenUtrecht vraagt of de gemeente Utrecht bereid is om vooruit te lopen op het landelijke beleid.