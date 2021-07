Demonstratie voor betaalbare woningen bij Wilhelminawerf in Utrecht

Een handjevol mensen protesteerde zaterdagmiddag bij de Wilhelminawerf in Utrecht voor betaalbare woningen. Er is bewust voor deze locatie gekozen omdat er volgens de demonstranten in het gebied honderden betaalbare woningen hadden moeten komen, maar er door slecht gemaakte afspraken nu huizen staan die voor een select groepje betaalbaar zijn.

PvdA’er Mirthe Biemans is de initiatiefnemer van de demonstratie. Eerder organiseerde zij een vergelijkbaar protest bij de Galaxy Tower op het Jaarbeursplein. De demonstranten zien dat de woningen in Utrecht de laatste jaren veel duurder worden en roepen het stadsbestuur op daar iets aan te doen.

In oktober vorig jaar bleek dat de woningen in de Wilhelminawerf duurder worden aangeboden dan de gemeente voor ogen had. Volgens de gemeente komt dat doordat ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) zich niet houdt aan de prijsafspraken die in december 2016 zijn gemaakt. KWP denkt daar echter anders over. Er loopt inmiddels een juridische procedure over de huurprijzen.

Afspraken

“Dit is geen uitzondering. Je ziet in de stad bouwproject na bouwproject met alleen maar dure woningen”, aldus Biemans die stelt dat het anders kan. “Door wel juridisch bindende afspraken te maken over betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen, beleggers die massaal de stad opkopen te weren en een vergunning in te voeren zodat je alleen woningen mag verhuren als je je aan de regels houdt.”

Tot slot maakte Biemans zaterdag bekend zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in Utrecht. Eerder deden Rick van der Zweth en Hester Assen dit ook al. Andere kandidaten voor de functie kunnen zich nog tot de zomer melden. Begin september besluiten de leden wie de lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022 wordt.