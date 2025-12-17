Een extra etage bovenop het dak; gemeente Utrecht gaat het makkelijker maken

De gemeente Utrecht wil het eenvoudiger maken om bovenop bestaande woningen een extra etage te bouwen. Met deze zogenoemde dakopbouwen kunnen huiseigenaren extra woonruimte creëren en wordt de bestaande woningvoorraad beter benut.

Op dit moment is niet duidelijk vastgelegd hoe aanvragen voor een dakopbouw worden beoordeeld. Dat zorgt voor onzekerheid bij zowel aanvragers als omwonenden. “Dat maakt het voor aanvragers en overige belanghebbenden moeilijk om in te schatten óf en zo ja onder welke voorwaarden, een dakopbouw mogelijk is wanneer het omgevingsplan dit nu nog niet rechtstreeks toelaat”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Nieuwe beleidsregels

Om hier duidelijkheid in te scheppen, heeft de gemeente een concept opgesteld voor nieuwe beleidsregels voor dakopbouwen. Deze regels gelden voor uitbreidingen van bestaande woningen van één, twee of drie etages, op plekken waar een dakopbouw nu nog niet is toegestaan.

Bij de beoordeling wordt eerst gekeken of een dakopbouw al binnen het omgevingsplan past. Is dat het geval, dan is alleen een technische toets noodzakelijk. Dat is momenteel alleen zo in Veldhuizen en Voordorp.

Wanneer het omgevingsplan geen ruimte biedt, volgt een ruimtelijke afweging. Daarbij worden onder meer de belangen van omwonenden en de kwaliteit van de leefomgeving meegenomen. Er wordt gekeken naar zaken als het straatbeeld, privacy en bezonning.

Van concept naar definitief

De gemeente werkt momenteel aan de nieuwe regels, die het aanvragen van een dakopbouw in de hele stad moeten vereenvoudigen. In het eerste kwartaal van 2026 wil Utrecht de concept-beleidsregels definitief vaststellen. Wanneer de definitieve regels worden vastgesteld, hangt onder meer af van waar in de stad veel vergunningaanvragen worden ingediend.