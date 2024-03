Eerste appartementen in Utrechts woningbouwproject Wonderwoods in de verhuur

De eerste appartementen van het Utrechtse woningbouwproject Wonderwoods bij het Jaarbeursplein zijn te huur. Het gaat om 191 huurappartementen in de vrije sector, van tussen de 63 en 145 vierkante meter. De huurprijzen beginnen – inclusief servicekosten – vanaf 1.423 euro per maand.

De 191 die nu in de verhuur gaan zijn huurappartementen verspreid over twee woontorens, de Noordtoren (Boeri) en de Zuidtoren (MVSA). De torens krijgen adressen aan de Croeselaan en aan de nieuwe Hoola van Nootenstraat en Handelskamerstraat.

Prijzen

De appartementen die nu te huur zijn, verschillen in grootte en huurprijs per maand. Het goedkoopste appartement is inclusief servicekosten 1.423 euro per maand, voor 63 vierkante meter en één slaapkamer. De andere appartementen met één slaapkamer zijn tussen de 57 en 75 vierkante meter groot en kosten – met servicekosten erbij – tussen de 1.423 en 1.645 euro per maand.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Appartementen met twee slaapkamers variëren in grootte van 74 tot 125 vierkante meter en in prijs van 1.613 tot 2.305 euro, inclusief servicekosten. Dan zijn er een aantal appartementen met drie slaapkamers. Die zijn tussen de 100 en 145 vierkante meter groot en kosten tussen de 1.903 en 2.973 euro per maand. Tot slot is er één woning met vier slaapkamers te huur. Het appartement is 157 vierkante meter groot en kost 2.973 euro.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Ook van meerdere appartementen die nu nog niet in de verhuur zijn, zijn de prijzen bekend geworden. Het gaat om studio’s en appartementen met één slaapkamer, die tussen de 1.131 en 1.601 euro per maand gaan kosten.

Wonderwoods

De nieuwe huurders in Wonderwoods moeten tussen de 3 en 3,75 keer de maandhuur verdienen. Het gaat dan om de kale maandhuur, dus zonder servicekosten. Huurders kunnen zich tot 17 maart inschrijven voor de nieuwe woningen.

De bouw van Wonderwoods startte in 2020 en is nu in de laatste fase beland. Wonderwoods bestaat uit 252 huur- en 167 koopappartementen. Ook komt er 14.000 vierkante meter kantoorruimte, een dakpark met restaurant, een sportschool, fietsenstalling en ondergrondse parkeergarage. Het nieuwbouwproject bereikte onlangs het hoogste punt van 104 meter.