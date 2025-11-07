Eerste flat op Tuindorp West Complex gerenoveerd: rode flat opgeleverd

Een nieuwe stap in de renovatie van het Tuindorp West Complex (TWC) aan de Van Lieflandlaan in Utrecht. De rode flat is opgeleverd, meldt universiteitsblad DUB. Hierdoor kunnen studenten na een jaar weer in de flat wonen.

Op foto’s van DUB is te zien dat de studentenhuizen onder andere een nieuwe keuken en toilet hebben. Ook heeft studentenhuisvester SSH de gevels verduurzaamd. Afgelopen maandag hebben de eerste studenten de sleutel van hun nieuwe woning opgehaald.

Studenten die nu in de oranje flat van Tuindorp West wonen, gaan zich in de rode flat vestigen. Op die manier kan SSH starten met de volgende stap van de verbouwing: een grondige renovatie van de oranje flat.

In oktober 2023 kondigde SSH aan TWC grootschalig te willen moderniseren. In drie rondes van drie jaar wilde de studentenhuisvester alle 900 woningen aan de Van Lieflandlaan aanpakken. Als eerste stond een verbouwing van de rode flat op de agenda. De andere flats volgden later in fases. Deze aankondiging leidde toentertijd tot commotie, omdat alle driehonderd studenten uit de rode flat in korte tijd op zoek moesten naar een nieuwe woning.