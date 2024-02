Eerste palen de grond in voor woningen boven CAB-gebouw in Cartesius

In de nieuwe stadswijk Cartesius in Utrecht zijn deze week de eerste palen de grond in gegaan voor de appartementen die boven het CAB-gebouw komen. Er moeten uiteindelijk 246 huurwoningen komen.

De nieuwe wijk Cartesius gaat uiteindelijk bestaan uit 2.852 woningen, die in zes fases gebouwd worden. Verder komen er twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt, horeca en verschillende culturele en sportvoorzieningen.

De eerste bewoners van de stadswijk zijn al in hun huizen getrokken en nu is er dus een begin gemaakt met de bouw van 246 nieuwe huurappartementen boven het CAB-gebouw, waar voorheen dB’s in zat.

Over de bouw van de woningen boven het CAB-gebouw liep eind vorig jaar nog een rechtszaak. De Utrechtse Bomenstichting startte de zaak vanwege de gevolgen van de stikstofuitstoot van de bouw voor de Oostelijke Vechtplassen. De bomenstichting wilde dat de rechter de bouw zou tegenhouden, maar de rechter zag daar geen reden toe.

371 palen

De eerste palen voor de nieuwe woningen zijn deze week de grond in geschroefd. In totaal worden dat uiteindelijk 371 palen. Deze holle buispalen worden in delen zo’n 13 meter de grond in geschroefd. Daarna worden de wapening en het beton ingebracht.

De komende jaren wordt in Cartesius gebouwd aan fase 3 tot en met 6. De bouw moet in 2028 zijn afgerond.