Eerste woningen van project BUUR met ruim 450 huizen in Utrecht klaar

Meer dan negentig woningen in het project BUUR zijn maandag opgeleverd. Vorige week werden ook al de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners van meer dan honderd huizen. Er komen in totaal 454 woningen, waarvan 314 sociale huur en 140 middenhuur. Het project ligt in Leidsche Rijn Centrum.

BUUR is een gemengd woningbouwproject, met verschillende type huizen in drie gebouwen. Er zijn één-, twee-, en driekamerappartementen, waarvan dus een deel sociale huur en een deel middenhuur. Ook zijn er gemeenschappelijke binnentuinen en een bewonersvereniging die activiteiten organiseert.

In BUUR komen ook bewoners te wonen die extra begeleiding nodig hebben om hun plek in de maatschappij weer terug te vinden, zoals mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook is er woonruimte voor statushouders.

Op de begane grond zijn twintig ruimtes beschikbaar voor onder meer bedrijvigheid, vrijetijdsvoorzieningen en maatschappelijke initiatieven. De eerste bedrijven hebben zich gemeld, waaronder een vintage racefietsenmaker, twee creatieve modemakers en een fitnesscentrum.

2024

De woningen worden gefaseerd opgeleverd. In 2024 zijn alle woningen opgeleverd en zijn de drie gebouwen volledig bewoond. Het nieuwbouwproject is een initiatief van Wonam, Woonin en Portaal; een samenwerking tussen één ontwikkelaar en twee corporaties. Woonhave is de belegger en verhuurder van de middenhuurwoningen en de commerciële ruimten.