Er komen 280 studio’s aan de Pagelaan in Utrecht: ‘In de zomer van 2023 krijgen de eerste bewoners de sleutel’

Er komen ongeveer 280 tijdelijke studio’s op de plek van het voormalige pand van het ROC aan de Pagelaan in Utrecht. De materialen van het schoolgebouw worden vervolgens weer gebruikt tijdens andere bouwprojecten.

Momenteel wordt dit zogenoemde ‘donorgebouw’ in de Utrechtse wijk Hoograven ontmanteld door het bedrijf New Horizon Urban Mining. “Wij ontmantelen gebouwen met als doel zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. In onze ogen is ieder gebouw een donorgebouw”, is te lezen op de website van de onderneming.

Op de plek van het schoolgebouw worden circa 280 studio’s in de sociale sector gebouwd. Het idee is dat deze woonstudio’s minimaal 10 jaar blijven staan. Zodra het ‘oogst-proces’ is afgerond kan de bouw beginnen. Als alles volgens planning verloopt is dit begin 2023 en krijgen de eerste bewoners in de zomer van dat jaar de sleutel.

Plaquette

De start van de ontmanteling van het ROC-gebouw is symbolisch begonnen nadat Stefan Boere van Janssen de Jong Projectontwikkeling, het bedrijf waar New Horizon Urban Mining onder valt, een plaquette overhandigde aan wethouder Susanne Schilderman.

“Circulariteit in de bouw is nog lang niet vanzelfsprekend”, zei de wethouder. “Des te belangrijker dat er (bouw)partners met lef zijn die actie ondernemen. Utrecht wil 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Daar zijn alle partners in de stad hard voor nodig. Het vraagt om verandering in de manier waarop grondstoffen uit bestaande gebouwen hergebruikt worden, maar ook verandering in de wijze waarop we met nieuwe gebouwen omgaan.”

