Er komen 56 appartementen aan de Helling in Utrecht waaronder 9 unieke atelierwoningen

Op de plek waar nu nog een bedrijfspand staat aan de Helling, moeten straks 56 huurwoningen gebouwd worden. Negen daarvan worden zogenoemde atelierwoningen, iets dat nieuw is voor Utrecht. De gemeenteraad moet ook nog over het plan besluiten en er komt nog een vergunningsprocedure.



Het bedrijfspand ligt op de hoek tussen poppodium De Helling en de brandweerkazerne. Dit gebouw moet tegen de vlakte om plaats te maken voor een wooncomplex met 56 huurwoningen. Er komen 47 twee- en drie kamerappartementen en in de plint en aan de straatzijde worden negen atelierwoningen gebouwd.

Kunstobjecten

In deze negen appartementen gaan de huurders straks wonen en werken in één huurcontract combineren. De atelierwoningen zijn met name bedoeld voor het maken, presenteren en op kleine schaal verkopen van kunstobjecten te combineren. Ook kunnen er bijvoorbeeld cursussen worden georganiseerd.

De atelierwoningen bestaan uit woon- en werkruimtes. Het woongedeelte ligt op een verhoging aan de achterzijde van het pand. De werkruimte bevindt zich op de begane grond aan de straatzijde van de Helling. De woningen krijgen een aparte slaapkamer en een buitenruimte. Bij elkaar wordt de totale oppervlakte zo’n 80 vierkante meter.

Karakter

“De negen atelierwoningen in de open plint aan de straatzijde dragen bij aan het gewenste levendige en creatieve karakter van het gebied. Deze atelierwoningen voorzien in een grote behoefte aan betaalbare ruimte voor kleinschalige, artistiek gedreven bedrijvigheid. […] Dit type woning is nog niet in Utrecht gerealiseerd”, aldus de gemeente.

Naast de nieuwe appartementen ontstaat vanwege het project ook extra publieke ruimte. Dit wordt gebruikt om het gebied groener te maken. Als alles volgens planning verloopt starten de sloop- en bouwwerkzaamheden eind 2022.