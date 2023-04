Er komen 56 sociale huurwoningen op de plek waar nu vluchtelingen verblijven aan ’t Goylaan in Utrecht

In het voormalige kantoorgebouw aan ’t Goylaan in Utrecht, waar nu nog vluchtelingen worden opgevangen, komen straks 56 sociale huurappartementen. Het idee is dat deze woningen er maximaal 15 jaar blijven.

Het voormalige kantoorpand doet sinds november 2022 dienst als crisisnoodopvang voor zo’n 120 asielzoekers. Het idee was dat deze mensen er tot 1 april van dit jaar konden blijven, maar in februari is besloten daar twee maanden aan vast te plakken omdat de nieuwe plek in Zeist pas in mei beschikbaar zou zijn. Op 1 juni zijn de vluchtelingen dus vertrokken uit het pand.

De eigenaar had bij de gemeente een plan ingediend om het pand te transformeren naar 56 studio’s in de sociale sector. Daardoor zou de zogenoemde ‘werkfunctie’ permanent verdwijnen en ook zouden alle woningen 30 vierkante meter groot worden, terwijl de gemeente naar eigen zeggen liever variatie in woningoppervlakte ziet.

RSU

De gemeente heeft daarom voorgesteld om tijdelijke woning in de sociale sector te realiseren. Dit strookt namelijk met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040) waarin staat dat de werken ook in de wijken voldoende ruimte blijft krijgen.

Daarnaast zou het pand nog wel een tijdje mee kunnen en hierdoor blijft het gebouw voor in ieder geval 15 jaar behouden. “Dit is voordelig in verband met duurzaamheid en circulariteit”, schrijft het college. Tot slot kunnen de woningen op deze manier sneller opgeleverd worden.

Servicekosten

Met de eigenaar is afgesproken dat er 56 sociale huurwoningen komen, waarvan er 39 iets groter zijn dan de overige 17. Deze woningen mogen maximaal 15 jaar verhuurd worden en er mag geen winst worden gemaakt op de servicekosten. Het plan is dat de woningen begin volgend jaar worden opgeleverd.