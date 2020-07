Er komen 67 appartementen voor starters aan de Jagerskade in Utrecht

Op het terrein achter het voormalige Vechthuis bij de Rode Brug worden 67 duurzame appartementen gebouwd. Aan de Jagerskade komen drie gebouwen te staan van drie, vijf en zes verdiepingen, met daaronder een parkeergarage. De appartementen zijn vooral gericht op starters, maar ook op bewoners uit de buurt.

In totaal komen er 48 appartementen van 50 vierkante meter, twaalf van 68 vierkante meter en zeven van 75 tot 100 vierkante meter. De helft van de woningen krijgt een huurprijs tussen de 720 en 950 euro per maan. De rest komt in de vrije sector. Buurtbewoners die van een sociale huurwoning naar een van de appartementen verhuizen, maken meer kans om een appartement toegewezen te krijgen.

De twee monumentale panden aan de Jagerskade blijven staan. Waarschijnlijk zal daar horeca voor de buurt inkomen. Ook de voormalige kolfbaan blijft

behouden: die krijgt een kantoorfunctie.

Drie jaar geleden sloot het voormalige party- en congrescentrum Het Vechthuis na ruim veertig jaar de deuren. Toen was al bekend dat er geen horeca zou komen, maar woningen. Ondernemer en projectontwikkelaar Oscar de Goede, toen onder meer bekend van de horeca in de Drieharingstraat, nam Het Vechthuis over.

Verbeterd groen

Dit project wil ook bijdragen aan de groene recreatieve route langs de Vecht. Het groen op het terrein wordt dan ook verbeterd en zal voor iedereen toegankelijk zijn. Verder komen er zonnepanelen op de daken te liggen. Daarnaast worden de appartementen gasloos en goed geïsoleerd.

Het aanleggen van een goede toegangsweg is nog wel een aandachtspunt. De gemeente overlegt daarover met buurtbewoners en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de eigenaar van de rioolwaterzuiveringsinstallatie vlakbij. Ook over de geuroverlast wordt gesproken met HDSR.

‘Prachtige stek’

De eigenaren van Het Vechthuis, Ronald en Liesbeth de Zeeuw, maakten in mei 2017 de keuze om hun pand te verkopen. Er gold altijd een milieuvergunning voor het terrein, maar die verviel. De rioolwaterzuivering die vlakbij zat, werd namelijk verplaatst naar de andere kant van het terrein.

“Eigenlijk hield die vergunning hier alles tegen”, zei Ronald toen. “Met een milieuvergunning is alleen zware industrie of horeca mogelijk. Toen bekend werd dat de milieuvergunning zou vervallen, klopte de ene na de andere projectontwikkelaar aan. Het is natuurlijk ook een prachtige stek aan het water. Tja, dan moet je als ondernemer afwegingen gaan maken.”