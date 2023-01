Gedoe over huurprijzen in Utrecht; gemeente blijkt afspraken weer niet goed te hebben vastgelegd

De gemeente blijkt maandenlang in een mediationtraject gezeten te hebben met The Cube Utrecht vanwege onenigheid over de huurprijzen van nieuwe studentenwoningen op de NPD-strook in Overvecht. Volgens de gemeente voldeden de huurprijzen niet aan eerder gemaakte afspraken, alleen bleken die afspraken niet goed vastgelegd te zijn. Via mediation heeft de gemeente het ‘best haalbare resultaat weten te bereiken’, maar nog steeds betalen huurders ‘te veel’.



Het is een wat ingewikkelde zaak, die ook al langere tijd lijkt te lopen. Op de informatie van de gemeente berustte eerder geheimhouding, maar die is woensdag komen te vervallen.

De discussie ging over de huurprijzen van honderden nieuwe studentenwoningen in het project The Fizz op de NPD-strook. Op deze strook, naast winkelcentrum Overvecht, zijn meerdere nieuwe panden gebouwd, waaronder het studentencomplex. De gemeente meende in oktober 2021 ontdekt te hebben dat de eigenaar van de studentenwoningen hogere huren zou vragen dan eerder was afgesproken met elkaar. Die afspraken waren echter niet zwart op wit vastgelegd in de gronduitgifteovereenkomst en de vestigingsakte, wat de juridische positie van de gemeente geen goed deed.

Compromis

Er werd vervolgens besloten om een mediationtraject te beginnen, dat zou de grootste kans geven op een compromis. Tussen april en december 2022 zijn er meerdere gesprekken geweest en zijn de partijen tot een document met afspraken gekomen. In het kort komt het erop neer dat de huurprijzen in ieder geval begrensd zijn voor de komende tien jaar, en dat verschillende typen woningen verschillende huurprijzen kennen.

De gemeente schrijft daarover: “Wel zijn de prijzen alsnog hoger dan de gemeente zou willen. Met het huidige beleid zouden andere afspraken zijn gemaakt. Gezien de omstandigheden is dit juridisch gezien echter het hoogst haalbare.” In de nieuwe afspraken staat ook onder meer dat The Cube de woningen onder de aandacht moet brengen bij ‘Nederlandse studenten’ en dat de website ook in het Nederlands toegankelijk moest zijn.

Over het verschil van inzicht schrijft het college van B&W: “We hadden de discussie kunnen voorkomen door tijdens de ontwerpfase de gemeende overeenstemming over de huurprijzen nauwkeuriger vast te leggen in de gronduitgifteovereenkomst. Die kans hebben we laten lopen. Via de mediation hebben we in de huidige omstandigheden het best haalbare resultaat weten te bereiken.”

Wilhelminawerf

De discussie over huurprijzen en wel of niet gemaakte afspraken hebben we eerder gezien bij de gemeente Utrecht. Eerder ving de gemeente al bot bij de rechter over ‘afspraken’ over huurprijzen van woningen bij de Wilhelminawerf. Toen meende de gemeente dat ontwikkelaar KondorWessels Projecten hogere huren vroeg dan was afgesproken, maar de ontwikkelaar zei dat er nooit harde afspraken waren gemaakt. De rechtbank gaf de gemeente toen ongelijk.