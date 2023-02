Gemeente Utrecht gaat in de toekomst nog duidelijker afspraken met ontwikkelaars maken over huurprijzen

Wanneer de gemeente Utrecht in de toekomst afspraken maakt over huurprijzen, worden deze naar eigen zeggen ‘duidelijker’ en ‘juridisch bindend’ vastgelegd. Dit is niet gedaan in de afspraken die werden gemaakt met ontwikkelaar The Cube, waardoor bewoners van de studentenwoningen in The Fizz te veel betaalden. Eerder ging het ook al mis bij project Wilhelminawerf.



De gemeente meende in oktober 2021 ontdekt te hebben dat de eigenaar van de studentenwoningen aan de NPD-strook in Overvecht hogere huren zou vragen dan eerder was afgesproken met elkaar. Die afspraken waren echter niet zwart-op-wit vastgelegd in de gronduitgifteovereenkomst en de vestigingsakte, wat de juridische positie van de gemeente geen goed deed.

Halverwege januari van dit jaar werd bekend dat de gemeente maandenlang in een mediationtraject heeft gezeten met The Cube vanwege onenigheid over de huurprijzen. Via bemiddeling heeft de gemeente het ‘best haalbare resultaat weten te bereiken’, maar nog steeds betalen huurders ‘te veel’.

Vragen

D66, GroenLinks, Student & Starter, CDA, PvdA en BIJ1 hebben schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. In antwoord daarop zegt het college dat de afspraken over de huurprijzen niet ‘concreet genoeg’ zijn vastgelegd in de overeenkomst met de ontwikkelaar. “De gemeente heeft geleerd van dit project en legt onder meer afspraken over huurprijzen inmiddels duidelijker en juridisch bindend vast.”

Een soortgelijke situatie heeft zich niet lang geleden ook al voorgedaan in Utrecht. Toen ging het over de al dan niet gemaakte afspraken over de huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf. De vragenstellers zeggen dat destijds al door het college de belofte werd gedaan dat dit niet meer voor zou komen. Zij willen dan ook weten of het nu beter gaat.

Servicekosten

De gemeente zegt in antwoord hierop van mening te zijn ‘dat het nu beter gaat’. “Enerzijds door een beter samenspel tussen projectleiders en betrokken adviseurs en anderzijds doordat inmiddels […] een modelbepaling in de uitgifteovereenkomst is ontwikkeld met betrekking tot studentenhuisvesting en servicekosten.”

Dit statement zou bekrachtigd worden door een onderzoek waaruit gebleken is dat er geen andere projecten in de stad zouden zijn waar de afspraken niet goed zijn vastgelegd. Wel zou gebleken zijn dat er over de servicekosten slechts in ‘incidentele gevallen’ afspraken zijn gemaakt. Onder meer naar aanleiding van de situatie bij The Fizz zegt de gemeente hier in te toekomst ‘expliciet’ aandacht aan te besteden.