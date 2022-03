Gemeente Utrecht gaat werken aan meer woningen voor ouderen in de stad

De gemeente Utrecht heeft samen met een aantal partners in de stad een actieplan getekend om meer woningen en woonvormen voor ouderen te realiseren. In het actieplan staat onder meer dat in Utrecht meer woonruimte voor ouderen moet komen en dat de leefomgeving ‘senior-vriendelijk’ moet worden gemaakt.

Het actieplan is ondertekend door de gemeente, vertegenwoordigers van de ouderen zelf, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, corporaties en het zorgkantoor. De gemeente hoopt met het actieplan in te spelen op de toenemende vergrijzing van Utrecht. Het aantal 65-plussers in de stad groeit naar verwachting van 38.000 in 2021 naar 61.000 in 2040. Er komen dus meer ouderen, maar zij worden ook nog eens steeds ouder en willen langer zelfstandig wonen.

De vraag naar ondersteuning neemt dus toe en daar moeten woningen en de omgeving volgens de gemeente op ingericht zijn. “We zien in de prognoses over de groei van het aantal ouderen in Utrecht dat er behoefte is aan ongeveer 600 woonplekken per jaar, vanaf nu tot 2040”, stelt wethouder Kees Diepeveen. “In aantal maken deze deel uit van de totale woningbouwopgave, maar in kwaliteit is er veel meer gerichtheid op ouderen nodig. Er is een grote verscheidenheid aan woonvormen nodig die aansluit op de diversiteit in de woonbehoefte van de ouderen. Ruim een derde van die behoefte is voor woonvormen voor ouderen met een lichte tot zeer intensieve zorgvraag.”

Het soort woningen waar in het actieplan aan gedacht wordt, varieert van serviceflats, zorgappartementen en aanleunwoningen tot levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen en groepswonen. Meer aanbod van woningen en woonvormen voor ouderen draagt volgens de gemeente ook bij aan de doorstroming op de gehele woningmarkt.

‘Senior-vriendelijke omgeving’

Deze voor ouderen geschikte woningen moeten volgens de gemeente ook in een ‘senior-vriendelijke omgeving’ worden gebouwd. Locaties binnen 500 meter van bijvoorbeeld supermarkten, buurtcentra en gezondheidscentra moeten dan ook gebruikt worden voor ouderenhuisvesting.

Volgens wethouder Rachel Streefland wordt de leefbaarheid voor oudere Utrechters vergroot. “En nog belangrijker stimuleert het ouderen in beweging te blijven, ook als ze minder goed ter been zijn. Vereenzaming kan bij ouderen een groot probleem vormen. Daarom is het belangrijk dat ouderen elkaar en anderen makkelijk kunnen ontmoeten”, aldus Streefland. De ondertekenaars van het actieplan willen daarom ook werken aan bijvoorbeeld ontmoetingsruimten voor ouderen.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.