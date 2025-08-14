Gemeente Utrecht geeft huiseigenaren van monumenten advies over verduurzaming

De gemeente Utrecht organiseert op dinsdag 9 september een informatiebijeenkomst over het isoleren en verduurzamen van monumentale panden. De bijeenkomst is bedoeld om huiseigenaren van monumentale panden in de stad tips te geven over het verlagen van hun energieverbruik.

Tijdens de avond wordt informatie gegeven over het energiezuinig maken van monumenten, beschikbare subsidies en de benodigde vergunningen voor isolatie. De gemeente geeft ook uitleg over een nieuwe inkoopactie voor isolatiemaatregelen gericht op monumenten. Verder deelt een bewoner ervaringen met het verduurzamen van zijn eigen monument. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen aan onder meer de gemeente en installateurs.

De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt naar verwachting tot 21.15 uur. De locatie is het Stadhuis aan de Stadhuisbrug/Minrebroederstraat 1 (ingang via het Stadhuisplein). Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst is verplicht. De bijeenkomst is ook online te volgen.

Aanmelden en het stellen van vragen vooraf kan via het aanmeldformulier op de website. Wie hulp nodig heeft, kan contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Monumenten in Utrecht

Op de monumentenlijst van Utrecht staan ongeveer 1.600 rijksmonumenten en 1.700 gemeentelijke monumenten. Op deze lijst staan ook gebouwen die nog niet zijn aangewezen als monument, maar waarbij de regels voor bescherming al wel gelden.

Het verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument zit vooral in wie de status toekent en in de strengere regels voor aanpassingen bij rijksmonumenten. Bekijk hier de kaart van alle monumenten in Utrecht.