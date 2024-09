Gemeente Utrecht geen voorstander van all-in huurprijs met meubels van tijdelijke woningen Pagelaan

De gemeente Utrecht laat weten ontevreden te zijn met de all-in huurprijs van de tijdelijke woningen aan de Pagelaan. De prijzen voldoen wel aan de wettelijke spelregels. De gemeente had echter liever gezien dat de woningen ongemeubileerd te huur aangeboden zouden worden, dat drukt namelijk ook op de kosten.

Verschillende politieke partijen hadden om opheldering gevraagd bij het college van B&W over de huurprijzen van tijdelijke containerwoningen aan de Pagelaan. De vragen werden gesteld toen de verhuurder liet weten 947 euro per maand in rekening te gaan brengen voor de woningen van 27 vierkante meter. Dit vonden veel partijen te gortig.

Dat bedrag werd al door de verhuurder aangepast voordat het college kon reageren op de vragen, naar 867 euro per maand, omdat de eerder gecommuniceerde prijzen niet voldeden aan nieuwe regelgeving.

De gemeente Utrecht laat verder weten ook niet tevreden te zijn over de huurprijzen, en dat gaat men name over de all-in prijs. Dat is de kale huur, plus service kosten en daarbij ook kosten voor de meubilering en stoffering. Het college van B&W laat weten geen voorstander te zijn ‘van gemeubileerd verhuren van woningen’.

Er zijn gesprekken gevoerd met de verhuurder, met in ieder geval als uitkomst dat de woningen voor speciale doelgroepen (bijvoorbeeld mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en statushouders) ongemeubileerd aangeboden gaan worden. Reguliere huurders van de Pagelaan betalen 52,52 per maand voor de meubilering.

Volgens de verhuurder worden veel meubels weggegooid door huurders – in vergelijkbare panden – die verhuizen, het zou daarom duurzamer zijn om meubels te huren op deze manier.

Befu-terrein

Verder laat het college weten dat ze graag liever in zee gaan met woningcorporaties dan marktpartijen. “Helaas bleek dat niet mogelijk. Vervolgens is de afweging gemaakt dat het belangrijker was dát de woningen er kwamen, dan door welke partij de woningen zouden worden gerealiseerd […] Bij marktpartijen moeten we, zo hebben we opnieuw gemerkt, steeds tegendruk geven tegen het rendementsdenken.”

Bij het naastgelegen Befu-terrein waar tijdelijke woningen komen van woningcorporatie Woonin ligt de prijs per vierkante meter lager. “Dat de kale huurprijzen bij Befu per m2 lager liggen is verklaarbaar. Corporaties kunnen woningen realiseren en verhuren in een gesubsidieerde context wat zich vertaalt in lagere kale huurprijzen per m2.”