Gemeente Utrecht keert terug naar erfpacht bij koopwoningen

De gemeente Utrecht gaat grond waarop koopwoningen gebouwd worden voortaan weer uitgeven in erfpacht in plaats van in volle eigendom. Ook stopt de gemeente met de mogelijkheid om erfpachtgrond om te zetten naar eigen grond. Met deze stap wil de gemeente meer grip krijgen op het gebruik van de grond in de stad.

Een deel van de Utrechtse koopwoningen staat op eigen grond: bewoners hebben deze grond ooit gekocht, bijvoorbeeld van de gemeente of een vorige eigenaar. Zij zijn volledig eigenaar van zowel woning als grond.

Een ander deel van de koopwoningen staat op gemeentegrond die in erfpacht is uitgegeven. In dat geval is de gemeente eigenaar van de grond, en betalen bewoners een erfpachtcanon voor het gebruik ervan.

Gemeente wil meer grip

De gemeente geeft aan voortaan alle grond voor koopwoningen uit te geven in erfpacht. Ook wordt de zogeheten omzetregeling – waarmee bewoners hun erfpachtgrond konden omzetten naar eigen grond – per 26 september 2025 afgeschaft. Wie hier nog gebruik van wil maken, moet dus snel zijn.

Volgens het college van B&W geeft erfpacht de gemeente meer mogelijkheden om te sturen op grondgebruik. Daarnaast profiteert de gemeente bij functiewijziging van een stijgende grondwaarde, in plaats van dat deze volledig bij de particulier terechtkomt.

Koper van erfpachtgrond niet duurder uit

Volgens de gemeente hoeft de invoering van erfpacht geen financiële nadelen te hebben voor kopers. Zij kunnen de erfpachtcanon eeuwigdurend afkopen. Dit betekent dat zij eenmalig een bedrag betalen voor het gebruik van de grond, dat gelijk is aan de marktwaarde van de grond.

Duidelijke koerswijziging

De nieuwe lijn vormt een duidelijke breuk met het beleid van de afgelopen tien jaar. In die periode streefde de gemeente er juist naar om erfpachtconstructies af te bouwen. Nieuwbouwwoningen werden op eigen grond verkocht, en bestaande erfpachters kregen de mogelijkheid hun grond via de notaris volledig in eigendom te verkrijgen.

Splijtzwam in de politiek

Erfpacht blijkt opnieuw een splijtzwam in de Utrechtse gemeenteraad. Linkse partijen steunen het voorstel, terwijl met name liberale partijen, zoals D66, kritisch zijn.

D66-raadslid Lars Roodenburg noemde erfpacht in 2015 nog “belemmerend bij het verkrijgen van een hypotheek en de verkoop van een huis”. Nu D66 opnieuw deel uitmaakt van de coalitie, gaat het beleid toch een andere kant op.

“Het is taaie kost voor ons,” zegt D66’er Maarten Koning. Zijn partij stemde als enige coalitiepartij tegen het voorstel van B&W. “We willen het signaal afgeven dat je huis en je grond veilig is bij D66,” aldus Koning.