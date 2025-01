Gemeente Utrecht koploper in stijgende huizenprijzen

De gemeente Utrecht heeft opnieuw te maken met een forse stijging van de huizenprijzen, blijkt uit cijfers van het CBS. Eind vorig jaar was een woning in onze stad 15,2 procent duurder dan een jaar eerder. Op de gemiddelde Utrechtse koopwoning is dat een stijging van rond de 70.000 euro. De prijzen stijgen hiermee fors sneller dan elders in Nederland. Landelijk gingen de prijzen 8,7 procent omhoog.

Ook in de andere grote steden stegen de prijzen minder snel dan in Utrecht. In Amsterdam stegen de prijzen mee met het landelijk gemiddelde van 8,7 procent. In Den Haag en Rotterdam stegen de prijzen met respectievelijk 7,2 en 6,6 procent wat langzamer.

Transacties

Er wisselden in 2024 meer Utrechtse woningen van eigenaar dan een jaar eerder. Het aantal transacties in onze stad ging omhoog met 14,9 procent. Deze stijging was in Utrecht kleiner dan in de andere drie grote steden.