Gemeente Utrecht wil fonds oprichten om huizen betaalbaar te houden

De gemeente Utrecht wil met een nieuw fonds voor koopwoningen zorgen dat huizen langdurig betaalbaar blijven. Het idee is dat woningen tot 325.000 euro worden opgekocht en voor een redelijke prijs weer worden verkocht.

De gemeente wil er met het fonds voor zorgen dat er meer grip komt op de woningmarkt. “Wij willen hierbij een zo hoog mogelijke prijsgrens hanteren, zodat zo veel mogelijk bestaande koopwoningen beschikbaar blijven voor Utrechtse woningzoekenden. Zo voorkomen we dat beleggers de huizen opkopen om te verhuren”, aldus wethouder Kees Diepeveen.

Om het fonds op te kunnen richten gaat de gemeente in gesprek met corporaties, ontwikkelaars, de provincie, het Rijk en partners van het Stadsakkoord Wonen. Met deze partijen wordt onderzocht hoe het fonds het best vormgegeven kan worden.

Middeninkomens

De maatregel is onderdeel van het actieplan betaalbare koopwoningen. Daarin staat ook dat bij nieuwbouw zoveel mogelijk betaalbare koopwoningen terechtkomen bij mensen die op zoek zijn naar een huis. Met ontwikkelaars wordt daarom afgesproken dat middeninkomens voorrang krijgen bij de koop van de woningen.

Ook wordt de grens van de zelfbewoningsplicht – die stelt dat een huis alleen door de koper bewoond mag worden – aanzienlijk groter. Eerst gold dit voor nieuwbouwwoningen tot 307.400 euro en straks voor huizen tot 650.000 euro.

Ondergrens

Daarnaast komt er een ondergrens aan woonoppervlakte voor betaalbare koopwoningen. Die mogen straks niet kleiner zijn dan 50 vierkante meter. Voor bepaalde gebieden, zoals de binnenstad, is de ondergrens 40 vierkante meter.

Tot slot blijft de gemeente de komst van zogenoemde innovatieve en bijzondere woonvormen stimuleren. Denk hierbij aan woningen met gedeelde voorzieningen in gezamenlijkheid bouwen of met meerdere eigenaren een wooncomplex bezitten.

Sleutels

Diepeveen: “Met deze maatregelen zetten we alles op alles voor het vergroten van het aanbod aan betaalbare koopwoningen en het langjarig betaalbaar houden van die woningen. Maar we hebben zeker niet alle sleutels in handen om de schaarste op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan fiscale maatregelen, zoals aanpassing van de hypotheekrenteaftrek. Alleen het Rijk kan daar verandering in brengen.”