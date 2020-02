Gemiddelde verkoopprijs van huizen in Utrecht stijgt naar 380.000 euro

De verkoopprijzen van huizen in Utrecht zijn vorig jaar weer sterk gestegen tot een gemiddeld bedrag van zo’n 380.000 euro. In 2018 was dit nog 344.000 euro. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. De huizenprijzen stijgen al sinds 2013.

Het tekort aan woningen in Utrecht en de economische voorspoed zorgen ervoor dat woningen voor steeds meer geld verkocht worden. De gemiddelde verkoopprijs van huizen in de stad was in 1995 nog 85.500 euro.

Na het jaar 1995 zijn de woningprijzen voornamelijk gestegen, in 2000 was het al 165.700 euro. Na 2008 ontstond er een dip van een aantal jaren waarna de stijging in 2013 weer werd ingezet.

De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte en bestaande koopwoningen in een jaar. Hoewel het gemiddelde in Utrecht dus best hoog is, zijn er gemeenten waar de gemiddelde prijzen nog veel hoger liggen. De gemeente Bloemendaal kent met 832.000 euro de hoogste gemiddelde verkoopprijs. De prijs in Amsterdam lag vorig jaar op gemiddeld 485.000 euro.