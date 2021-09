Gemiddelde WOZ-waarde van Utrechtse woningen 7,2 procent hoger in 2021

De gemiddelde WOZ-waarde van Utrechtse woningen bedroeg 357.000 euro op 1 januari 2021. Dat is 7,2 procent hoger dan een jaar geleden. Het CBS concludeert op basis van nieuwe cijfers dat de WOZ-waarde van woningen minder hard gestegen dan vorig jaar.

Utrecht is een van de gemeenten met de hoogste WOZ-waarden van Nederland. Dit jaar staat die op 357.000 euro, waar die vorig jaar nog 333.000 euro bedroeg. Woningen met een hoge WOZ-waarde centreren zich rond Utrecht, Amsterdam en Bloemendaal.

De stijging van de WOZ-waarde van de woningen in Utrecht met 7,2 procent is vrij gemiddeld. In Nederland steeg die gemiddeld met 7 procent. De WOZ-waarde van woningen in Oldambt (provincie Groningen) steeg het hardst, met 12,4 procent.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2021 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2020.