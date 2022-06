Gezondheidscentrum en 240 nieuwe woningen aan Marco Pololaan in Utrecht

Aan de Marco Pololaan in Utrecht komt nieuwbouw met een gezondheidscentrum met verschillende voorzieningen, een buurtcentrum en twee appartementengebouwen met zo’n 240 woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan welke eisen de plannen moeten voldoen en nu kan het bestemmingsplan worden opgesteld. Wethouder Klaas Verschuure: “Het huidige gezondheidscentrum is toe aan vernieuwing en uitbreiding. Dit plan zorgt voor de gewenste verbetering van de gezondheidszorg die de wijk wenst en nodig heeft. Ook komen er meer woningen en voorzieningen in de wijk. Letterlijk een bijdrage aan gezonde groei in onze stad.”

In het complex komen woningen in zowel de sociale sector (53 woningen), als de midden- (79 woningen) en vrije sector (108 woningen). Een deel van de woningen in de sociale- en middenhuur wordt toegewezen aan ouderen. De gemeente hoopt zo de doorstroming van ouderen naar een geschikte betaalbare woning te verbeteren. In het gezondheidscentrum is verder ruimte voor een huisartsen-, tandartsen-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijk. Ook komen er een apotheek, thuishulporganisatie en fitness.

In het gebouw aan de Marco Pololaan 115 – 117 zit momenteel buurthuiskamer Bij Bosshardt. De buurthuiskamer verhuist eind dit jaar naar het gebouw aan de Marco Pololaan 10. Ook Jongerenwerk JoU komt op die locatie.