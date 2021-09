GroenLinks wil garanties over minimale oppervlakte van koopwoningen in Merwedekanaalzone 

De ‘betaalbare’ koopwoning die worden gebouwd in de Merwedekanaalzone moeten een vastgelegd minimaal woonoppervlak krijgen. Daarvoor pleit GroenLinks raadslid Floor de Koning vandaag in de Utrechtse gemeenteraad. Er is wel een afgesproken maximum koopprijs voor deze huizen – die staat dit jaar op 325.000 euro – maar er is geen minimale grootte vastgelegd.

In de Merwedekanaalzone worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd in een groene, grotendeels autovrije wijk. Zo komen er in de nieuwe wijk Merwede zo’n 6000 woningen voor 12.000 inwoners, waarvan 2.700 vrije sector, 1.800 sociale huur, 900 middenhuur en zo’n 600 huizen die vallen in de categorie betaalbare koop.

Minimale oppervlakte

GroenLinks-raadslid De Koning: “Voor GroenLinks is betaalbaarheid het allerbelangrijkste. Ik ben er trots op dat in de Merwedekanaalzone 30 procent sociale huurwoningen komen en 25 procent woningen voor middeninkomens.” Voor de huurwoningen is in de plannen een minimum aantal vierkante meters vastgelegd. “Ik vind dat dat ook voor de koopwoningen moet gelden. Als je daar nu heldere afspraken over vastlegt met de ontwikkelaars, vermijd je het risico dat je achteraf moet concluderen dat de woningen te klein zijn.”

Voor de nieuw te bouwen huurwoningen voor middeninkomens ligt een oppervlakte-eis van gemiddeld 60 vierkante meter vastgelegd. Met het voorstel van de Koning zouden deze eisen ook voor koopwoningen worden vastgelegd in de afspraken met de ontwikkelaars. Zij pleit daarom vandaag in de gemeenteraad voor harde afspraken, waarbij voor koopwoningen kan worden aangesloten bij de eisen die gelden voor middenhuur: een oppervlakte tussen de 40 en 80 vierkante meter, met een gemiddelde van minimaal 60 vierkante meter.

Inkomenseisen versoepelen

Ook vraagt De Koning aandacht voor de mogelijkheden van mensen met een middeninkomen om een huurwoning te bemachtigen. “Op dit moment wordt daarbij gevraagd om een jaarinkomen van 48 keer de maandhuur. Dat is voor veel mensen een te grote hobbel, ik vind het een onnodig hoog bedrag. We willen die inkomenseis omlaag brengen naar 36 keer de maandhuur; dat geeft de verhuurder voldoende financiële zekerheid en het maakt het voor veel meer mensen mogelijk om een woning te huren.”