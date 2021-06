Groot onderhoud van 432 huurwoningen in Overvecht van start

In twee 10-hoogflats aan de Tigris- en Haifadreef in Overvecht is gestart met het opknappen van 232 woningen. De flats maken deel uit van de THEMA-dreven, waar ook de St. Eustatiusdreef en de St. Maartendreef bij horen. In totaal worden in het gebied de komende twee jaar 432 huurwoningen aangepakt.

De woningen in de flats worden flink opgeknapt. Onder meer de badkamers, keukens en toiletten worden vernieuwd. Er komt een nieuwe gevel die is geïnspireerd op de oorspronkelijke architectuur uit de jaren ’60 en alle kozijnen worden vervangen.

Alle woningen worden gasloos gemaakt en het gebouw wordt opnieuw geïsoleerd. De lift in de flats komt straks tot de begane grond, nu is dat nog niet zo. Verder worden de trappenhuizen opgeknapt en komt er een tweede ingang aan de achterkant van het complex.

Sociaal renoveren

Volgens Mitros biedt het groot onderhoud een kans om achter de voordeur te komen en bewoners te helpen waar dat nodig is. Sinds eind 2019 is Mitros samen met de gemeente Utrecht, sociale instanties en partners in de wijk actief bezig met dit ‘sociaal renoveren’.

“Naast een boost geven aan het vastgoed, willen we bewoners ook op weg helpen”, zegt Ilse Zijlstra van Mitros. “Daarom bieden we actief hulp aan. Dit kan op het gebied van veiligheid, prettig wonen, geld, werk en gezondheid. Zo willen we van Overvecht een sterke wijk maken waar onze huurders prettig wonen en leven. Na het onderhoud houden we dit vast en blijven we inzetten op ondersteuning en ontmoeting van bewoners.”

Helpen

Ook de gemeente is blij met de aanpak. “Wij zien het als een kans om makkelijker in contact te komen met Utrechtse inwoners. Dankzij de gesprekken konden wij bijvoorbeeld iemand met beginnende schulden helpen. We vonden een geschikte baan voor een mevrouw en wezen een man op het bestaan van de U-pas zodat hij een laptop kon kopen voor zijn kinderen”, zegt Leidy Bosman van de afdeling Werk & Inkomen binnen de gemeente Utrecht.

Jaimy Lammers van Buurtteam Overvecht beaamt dit. “Er zitten complexe zaken tussen, maar soms gaat het gewoon om een kleine opening. Iemand wíl wel een bijdrage leveren aan de wijk, maar weet niet waar hij of zij mee kan beginnen. Nou, dan kijken we samen hoe we dat voor elkaar krijgen”, aldus Lammers.

1.800 woningen

Woningbouwcorporatie Mitros heeft in totaal 1.800 woningen in de 10-hoogflats in Overvecht. De flats staan allemaal op de lijst om komende jaren te worden aangepakt, om ze onder meer energiezuinig, gasloos en comfortabeler te maken. Na de THEMA-dreven zijn de Stoyenborch- en Schooneggendreef en de Falkland-, Montevideo- en Patagoniedreef aan de beurt.