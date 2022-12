Het wordt makkelijker voor bewoners van sociale huurwoningen in Utrecht om kamer onder te verhuren

Voor bewoners van sociale huurwoningen in Utrecht wordt het makkelijker om een kamer tijdelijk onder te verhuren aan een student. Woningcorporaties Portaal, Mitros, Bo-Ex en Cazas Wonen werken daarvoor samen met Hospi Housing. Deze organisatie neemt de begeleiding op zich en zorgt ervoor dat huurder en verhuurder elkaar kunnen vinden.

In Utrecht zijn er huurders die in een grote sociale huurwoning wonen, waar niet alle kamers gebruikt worden. Huurders kunnen nu makkelijker deze kamers tijdelijk onderverhuren. Daarvoor hebben de woningcorporatie besloten om, nadat er al een periode een proef liep, samen te gaan werken met Hospi Housing. Dit platform, dat in 2019 in Utrecht is opgericht, gaat helpen om huurders en verhuurders te matchen, ook zorgen ze voor begeleiding en geven ze informatie.

Platform

Daan Donkers, oprichter van Hospi Housing: “Op ons platform kunnen bewoners met een sociale huurwoning zich aanmelden als ze een kamer overhebben en studenten die een kamer zoeken eveneens. We begeleiden de partijen, kijken naar de kamer, geven informatie over de gevolgen voor bijvoorbeeld de uitkering of toeslagen en maken uiteindelijk de match tussen huurder en verhuurder.”

Corporaties verdienen niks aan de nieuwe tijdelijke huurder, de huurinkomsten gaan naar de vaste bewoner van de woning. Volgens Donkers gaat het niet alleen om geld, hij merkt ook dat er mensen zijn die zich door een veranderde situatie – bijvoorbeeld kinderen die het huis uit zijn – wat alleen kunnen voelen. “Het helpt dus niet alleen tegen de woningnood maar een tijdelijke huurder kan ook positieve effecten hebben op het welzijn van de verhuurder.”

‘Redelijke huur’

Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW), waarin de woningcorporaties verenigd zijn, wil zich met de samenwerking richten op de groep mensen die behoefte heeft aan meer sociaal contact en een extra inkomen goed kunnen gebruiken. Volgens STUW zijn er genoeg huizen die geschikt zijn voor woningdelen. STUW en Hospi Housing hebben afgesproken dat de huurprijs voor een kamer ‘redelijk’ moet zijn, wat neer zou komen op een huur tussen de 250 en 450 euro per maand.

Remco de Maaijer, directeur van het samenwerkingsverband STUW, vertelt over de beweegredenen van verhuurders om een kamer aan te bieden: “Zo blijkt de sociale component belangrijk. Oudere bewoners die alleen wonen na het overlijden van hun partner en met kinderen die al uit huis waren, vinden het fijn dat er nog iemand in hun huis woont. Ook het financiële aspect is belangrijk. Mensen kunnen wat extra’s doen en bijvoorbeeld op vakantie gaan van de huuropbrengsten. De laatste belangrijke reden is dat bewoners die een kamer over hebben gewoon graag iemand willen helpen.”