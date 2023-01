Hoe staat het ervoor met het plan voor 1600 nieuwe woningen aan de Archimedeslaan in Utrecht?

Ruim 1600 nieuwe woningen moeten er komen aan de Archimedeslaan in Utrecht. Er wordt al vele jaren over geschreven maar ondertussen staat nog steeds het oude schoolgebouw overeind. Tot 2007 zat hier de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, waarna er tussen 2010 en 2019 tijdelijk studenten woonden. Sindsdien staat het gebouw leeg.

Archimedeslaan 16 in Rijnsweerd werd gebouwd in 1975 en was destijds in gebruik als schoolgebouw. Tot juli 2007 was hier de lerarenopleiding gevestigd, toen werd Aprisco eigenaar. Na een aantal jaar nam Stichting Tijdelijk Wonen (STW) het gebouw in beheer en kwamen hier honderden tijdelijke studenten te wonen. In het gebouw zat ook een andere tijdelijke huurder: HAL16. Een club die uiteindelijk de deuren moest sluiten vanwege betalingsachterstanden en overlast voor omwonenden. Op 31 juli 2019 moesten ook de 400 studenten die er woonden plaatsmaken voor de sloop en nieuwbouw.

Ondertussen verkocht Aprisco de grond in 2020 aan KondorWessels Projecten voor ruim 20 miljoen euro. KondorWessels Projecten was als ontwikkelaar sinds 2016 ook al betrokken bij de nieuwbouwplannen. Er moeten ongeveer 1600 (studenten)woningen, een supermarkt, horeca en zorgvoorzieningen komen. 45 procent van de woningen is bedoeld voor studenten en valt in de categorie sociale huur, 25 procent van de woningen valt in het middensegment en 30 procent van de huizen in de vrije sector.

Tracebesluit A27/A12 Ring Utrecht

In de loop van de tijd bleek er nog wel een addertje onder het gras te zitten. Dat heeft te maken met het ondertussen beruchte Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht – dat te kampen heeft met jarenlange vertraging en flinke weerstand. De nieuwbouwplannen hielden namelijk rekening met een onderdeel van dat Tracébesluit, waarbij er een geluidswal zou komen en de Varkensbocht zou verdwijnen. Als dit niet zou gebeuren zou er namelijk te veel geluidsoverlast zijn. Ondertussen staat het gebouw alweer enkele jaren leeg. Het is twee keer kort gekraakt geweest en tegenwoordig gebruiken verschillende overheidsdiensten het pand voor het geven van trainingen.

We vroegen de ontwikkelaar wat de status is van de nieuwbouwplannen, want er is nog steeds veel onduidelijkheid over het Tracébesluit. “Het wel of niet doorgaan van het Tracébesluit heeft uiteraard impact op het project maar met technische maatregelen kan het plan zowel met het Tracébesluit als zonder het Tracébesluit gerealiseerd worden. Daarnaast willen we benadrukken dat wij slechts kijken naar een deel van het Tracébesluit in plaats het volledige Tracébesluit. De aanpassingen aan het verkeersknooppunt Rijnsweerd zullen van grote (positieve) impact zijn, de overige onderdelen van het Tracébesluit zullen in mindere mate relevant zijn voor het project.”

Afgelopen september werd er nog een informatieavond georganiseerd voor de bewoners. Duidelijk is dat de ontwikkelaar snel wil bouwen. “Wij zijn echter afhankelijk van de nadere afstemming met de gemeente Utrecht en kunnen nog geen zekerheid geven over een start bouw en/of oplevering van de eerste woningen. Als het aan ons ligt, hoe eerder hoe liever gezien de woningnood in Utrecht. Wij verwachten echter dat we helaas niet eerder kunnen starten met bouwen dan eind 2024 / begin 2025 aangezien we ook nog de procedure voor de bestemmingsplanwijziging moeten doorlopen en daarvoor afhankelijk zijn van de afspraken met de gemeente Utrecht.”