Huis van oud-burgemeester Jan van Zanen te koop voor bijna 8 ton

Het huis in Rijnsweerd Zuid waar de oud-burgemeester van Utrecht Jan van Zanen jarenlang heeft gewoond staat te koop. De vraagprijs voor het huis aan de Paul Huflaan is 785.000 euro. Van Zanen verhuisde een paar dagen geleden naar Den Haag. Daar huurt hij nu een appartement.

“Deze royale, geschakelde woning met garage staat in het mooie Rijnsweerd Zuid”, is te lezen op de site van Lauteslager. “Een zijarm van de Kromme Rijn meandert door deze voorname en rustige wijk. De voorgevel oogt wellicht bescheiden; het aantal vierkante meters woonoppervlak daarachter is verrassend groot.”

Het huis heeft zes kamers en een totale woonoppervlakte van 164 vierkante meter. Op de foto’s is onder meer te zien dat de achtergevel van de woonkamer is verhoogd met schuine ramen als dak. “In combinatie met veel glas en openslaande deuren in de pui geeft dit de woonkamer een serre-achtige uitstraling. Het levert een schitterende lichtinval op”, schrijft de makelaar.

Ook de werkkamer van Van Zanen zit natuurlijk tussen de foto’s. Sommigen zullen die misschien herkennen. Vanaf die kamer nam hij de afgelopen tijd onder meer deel aan de online vergaderingen van de Utrechtse gemeenteraad.

‘Weemoed’

Afgelopen dinsdag nam Van Zanen tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering in de Grote Zaal van TivoliVredenburg afscheid van Utrecht. Hij noemde het een bijzonder moment. “Ik geef het stokje met weemoed door.”

Peter den Oudsten werd woensdag officieel beëdigd als waarnemend burgemeester van Utrecht. De commissaris van de Koning Hans Oosters nam toen de verklaring en belofte af.